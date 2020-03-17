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17 марта 2020, вторник, 10:44 795
Кабмин 2020-03-17T11:01:41+02:00
Українські Новини
Топ-менеджер холдинга Бахматюка стал новым министром экономики

Топ-менеджер холдинга Бахматюка стал новым министром экономики

Елена Литвин
Верховная Рада, Олег Бахматюк, Ukrlandfarming, Игорь Петрашко, министр экономики
Игорь Петрашко. Скриншот телеканала Рада
Игорь Петрашко. Скриншот телеканала Рада

Верховная Рада назначила министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства заместителя генерального директора агрохолдинга Ukrlandfarming Игоря Петрашко.

За соответствующий проект постановления № 3226 проголосовали 243 депутата, при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Петрашко окончил Львовский национальный политехнический университет, имеет степень бакалавра бизнес-администрирования, в 2001 году получил диплом MBA - бизнес-школы при университете Вандербильта (США).

С 2002 по 2004 год Петрашко был старшим консультантом поставщика услуг в области интернет-поиска для компаний промышленного и научно-технического сектора компании GlobalSpec (США).

В 2004-2007 годах он работал в московском, а позже в киевском представительстве аудиторской компании Ernst & Young, где руководил группой по оказанию консультационных услуг по сделкам и был партнером.

С 2007 по 2013 год Петрашко работал в инвестиционной компании "Тройка Диалог Украина", где возглавлял инвестиционно-банковское управление и был управляющим директором, а затем стал главой департамента корпоративного бизнеса в АО "Сбербанк России".

С апреля 2013 года он начал работу в Ukrlandfarming.

Как сообщали Українськi Новини, 4 марта Верховная Рада назначила новым премьер-министром вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля.

3 марта экс-премьер Алексей Гончарук написал заявление об отставке, а 4 марта Рада приняла его отставку.

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