Топ-менеджер холдинга Бахматюка стал новым министром экономики

Верховная Рада назначила министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства заместителя генерального директора агрохолдинга Ukrlandfarming Игоря Петрашко.

За соответствующий проект постановления № 3226 проголосовали 243 депутата, при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Петрашко окончил Львовский национальный политехнический университет, имеет степень бакалавра бизнес-администрирования, в 2001 году получил диплом MBA - бизнес-школы при университете Вандербильта (США).

С 2002 по 2004 год Петрашко был старшим консультантом поставщика услуг в области интернет-поиска для компаний промышленного и научно-технического сектора компании GlobalSpec (США).

В 2004-2007 годах он работал в московском, а позже в киевском представительстве аудиторской компании Ernst & Young, где руководил группой по оказанию консультационных услуг по сделкам и был партнером.

С 2007 по 2013 год Петрашко работал в инвестиционной компании "Тройка Диалог Украина", где возглавлял инвестиционно-банковское управление и был управляющим директором, а затем стал главой департамента корпоративного бизнеса в АО "Сбербанк России".

С апреля 2013 года он начал работу в Ukrlandfarming.

Как сообщали Українськi Новини, 4 марта Верховная Рада назначила новым премьер-министром вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля.

3 марта экс-премьер Алексей Гончарук написал заявление об отставке, а 4 марта Рада приняла его отставку.