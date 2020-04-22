Минэкономики хочет разработать антикоронавирусные правила и запустить рынки

Из-за карантина рынки в Украине официально не работают, хотя не во всех областях прислушались к запрету. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства намерено разработать правила работы рынков во избежание распространения коронавируса.

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

"Мы сейчас ведем активный диалог для того, чтобы разработать методику и правила работы рынков в том, чтобы и обеспечить здоровье людей, и чтобы были соблюдены нормы", - сказал он.

По его словам, министерство в данном вопросе планирует координировать действия с местными органами власти и руководством рынков.

Петрашко отметил, что рынки, которые на данный момент вопреки рекомендациям открыты в Одессе и Харькове, работать не могут и будут закрыты, поскольку они не придерживаются санитарно-гигиенических норм.

Как сообщали Українськi Новини, Киев не открывал рынки во время карантина.

Ранее главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что решение об открытии продуктовых рынков в период карантина должны принимать органы местного самоуправления.