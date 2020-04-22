подписаться на рассылку
26.9 27.4
29 29.7
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Минэкономики хочет разработать антикоронавирусные правила и запустить рынки
22 апреля 2020, среда, 19:34 1047
Экономика 2020-04-22T19:34:56+03:00
Українські Новини
Минэкономики хочет разработать антикоронавирусные правила и запустить рынки

Минэкономики хочет разработать антикоронавирусные правила и запустить рынки

Кира Молчанова
Рынок, Карантин, Игорь Петрашко, карантин в Украине
Рынок. Мандарины. Лайм. Фото: Pixabay
Рынок. Мандарины. Лайм. Фото: Pixabay

Из-за карантина рынки в Украине официально не работают, хотя не во всех областях прислушались к запрету. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства намерено разработать правила работы рынков во избежание распространения коронавируса.

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

"Мы сейчас ведем активный диалог для того, чтобы разработать методику и правила работы рынков в том, чтобы и обеспечить здоровье людей, и чтобы были соблюдены нормы", - сказал он.

По его словам, министерство в данном вопросе планирует координировать действия с местными органами власти и руководством рынков.

Петрашко отметил, что рынки, которые на данный момент вопреки рекомендациям открыты в Одессе и Харькове, работать не могут и будут закрыты, поскольку они не придерживаются санитарно-гигиенических норм.

Как сообщали Українськi Новини, Киев не открывал рынки во время карантина.

Ранее главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что решение об открытии продуктовых рынков в период карантина должны принимать органы местного самоуправления.

Больше новостей о: Рынок Карантин Игорь Петрашко карантин в Украине

В Европе рекордный обвал цен на электроэнергию...
Министр экономики Петрашко рассказал, стоит ли ожи...
​Кабмин ввел регулирование цен на продукты, товары...
Украина будет выходить из карантина в пять этапов,...
Пострадавших от массового заражения COVID-19 в общежитии в Вишневом стало больше. Заболели еще 12 человек
​Кабмин ввел регулирование цен на продукты, товары и лекарства: полный список
Новости
УПЦ попросила заранее передать в церковь поминальные записки о погибших 20:33
Суд оправдал туристов, сбежавших из обсервации в отеле "Казацкий" 20:01
Учебный год в Украине будет завершен дистанционно, - Мандзий 20:00
Дополнительные выплаты молодым учителям приостановили 19:56
Минэкономики хочет разработать антикоронавирусные правила и запустить рынки 19:34
больше новостей
"Укрзализныця" рассматривает возможность введения 4-дневной рабочей недели 16:22
Кабмин почти вдвое увеличил квоту иммиграции в Украину в этом году 16:18
Гривна рванула вверх. Курс валют от НБУ после длинных выходных 05:30
Засуха в Украине может привести к дефициту воды: что это значит 22:55
Украина 41-й день на карантине, до его окончания осталось три дня 09:00
больше новостей
"Укрзализныця" рассматривает возможность введения 4-дневной рабочей недели 16:22
Ярославский пригласил ведущих вирусологов в Харьков, где создает "антикоронавирусный" центр 20:38
Засуха в Украине может привести к дефициту воды: что это значит 22:55
Северную Корею вместо Ким Чен Ына может возглавить его младшая сестра, – СМИ 12:44
В Беларуси проведут парад на 9 мая несмотря на протесты жителей 11:26
больше новостей
Карантин продлили до 11 мая
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok