Нова Зеландія зупинила коронавірус. За добу в країні лише один випадок зараження COVID-19

Деякі країни змогли успішно подолати коронавірусну інфекцію. Так, Гренландія заявила, що всі хворі в країні COVID-19 одужали, а нових заражень немає. Тим часом, Нова Зеландія повідомила, що зупинила поширення коронавірусу. Про це передає The Guardian.

Як зазначається, за минулу добу в країні зафіксували лише один випадок зараження COVID-19.

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерна заявила, що в країні найближчим часом почнуть знімати жорсткі обмеження.

Так, з вівторка, 28 квітня, влада відкриє школи для дітей до десяти років і певні сфери бізнесу, де можливо дотримуватися заходів безпеки.

При цьому прем'єр зазначає, що все ще будуть діяти обмеження на соціальні контакти.

Гендиректор охорони здоров'я Нової Зеландії заявив, що зупинка поширення вірусу не означає, що більше не буде нових випадків, але тепер в країні "знають, звідки вони будуть братися".

За даними відомства, всього в Новій Зеландії зафіксовано 1469 випадків інфікування, з них 1180 осіб одужали і 19 летальних випадків.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні Грузія починає первй етап виходу з карантину.

Також Чехія стала першою країною, де після епідемії дозволили виїжджати за межі кордонів.