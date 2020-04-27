підписатися на розсилку
26.9 27.35
28.95 29.6
˟
  • Новини
  • Світ
  • З сьогоднішнього дня Грузія виходить з карантину
27 квітня 2020, понеділок, 16:56 11
Світ 2020-04-27T17:51:02+03:00
Українські Новини
З сьогоднішнього дня Грузія виходить з карантину

З сьогоднішнього дня Грузія виходить з карантину

Елизавета Кесельман
Грузія, коронавірус в Грузії, боротьба з коронавірусом, карантин в Грузії
Грузія. Фото: Wikiwand
Грузія. Фото: Wikiwand

З сьогоднішнього дня, 27 квітня, Грузія, де раніше забороняли пересування на автомобілях, починає перший етап виходу з карантину. Про це передає "Грузія-онлайн".

Зазначається, що обмеження знімаються у всій країні. Так, у Грузії буде дозволено пересуватися на легкових машинах, відновлюється робота таксі, повністю дозволяється онлайн-торгівля та послуги з доставки будь-яких продуктів і діяльність відкритих аграрних ринків.

У той же час, комендантську годину з 21:00 до 06:00 не буде скасовано.

"Хочемо ще раз заявити, що на підставі аналізу епідеміологічної ситуації, зняті обмеження можуть бути знову встановлені, а також можуть бути переглянуті строки проведення кожного наступного етапу", - завив преспікер прем'єр-міністра Грузії Іраклій Чіковані Чіковані.

За повідомленням відомства, зараз у Грузії лабораторно підтверджено 496 випадки зараження коронавірусною інфекцією, з яких 6 людей померли і ще 149 одужали.

Як повідомляли Українські Новини, Грузія раніше відмовилася прийняти експрес-тести на коронавірус.

У Грузії зафіксували перший випадок зараження коронавірусом ще в кінці лютого.

Більше новин про: Грузія коронавірус в Грузії боротьба з коронавірусом карантин в Грузії

У Києво-Печерській Лаврі 20 нових випадків коронавірусу. Всього в Києві 1,2 тис. інфікованих
Генпрокуратура завершила розслідування справи Гандзюк, Мангер - замовник
Новини
Ми повинні прибрати "тролів" з дорожніх тендерів, – Давид Арахамія 18:27
Через порушення карантину Швеція закриває громадські заклади 18:14
Нова Зеландія зупинила коронавірус. За добу в країні лише один випадок зараження COVID-19 17:46
З початку карантину фахівці ЦОК Харківміськгазу проконсультували понад 20 тис. харків'ян 17:32 Прес-реліз
Генпрокуратура завершила розслідування справи Гандзюк, Мангер - замовник 17:25
більше новин
Українці зможуть повернутися додому. Україна відновлює спецрейси з-за кордону 18:46
Бізнес вимагає від влади зняти карантин з 1 травня: підприємці погрожують протестами 20:19
"Київський метрополітен" спростував інформацію про дату відкриття метро 15:04
У Харківській обласній зафіксували спалах коронавіруса в психлікарні 18:24
Арахамія вважає, що арсенал в Балаклії не міг підірвати російський безпілотник 19:50
більше новин
Українці зможуть повернутися додому. Україна відновлює спецрейси з-за кордону 18:46
У Києво-Печерській лаврі коронавірусом заразилися всі священики, - Климент 19:18
Кількість померлих від COVID-19 у світі перевищила 200 тисяч. Хворих майже три мільйони 08:23
Італія відкриває для відвідування Колізей і Помпеї 13:40
Бізнес вимагає від влади зняти карантин з 1 травня: підприємці погрожують протестами 20:19
більше новин
Кличко звільнив свого заступника Слончака, який напав на поліцейських
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok