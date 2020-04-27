З сьогоднішнього дня Грузія виходить з карантину

З сьогоднішнього дня, 27 квітня, Грузія, де раніше забороняли пересування на автомобілях, починає перший етап виходу з карантину. Про це передає "Грузія-онлайн".

Зазначається, що обмеження знімаються у всій країні. Так, у Грузії буде дозволено пересуватися на легкових машинах, відновлюється робота таксі, повністю дозволяється онлайн-торгівля та послуги з доставки будь-яких продуктів і діяльність відкритих аграрних ринків.

У той же час, комендантську годину з 21:00 до 06:00 не буде скасовано.

"Хочемо ще раз заявити, що на підставі аналізу епідеміологічної ситуації, зняті обмеження можуть бути знову встановлені, а також можуть бути переглянуті строки проведення кожного наступного етапу", - завив преспікер прем'єр-міністра Грузії Іраклій Чіковані Чіковані.

За повідомленням відомства, зараз у Грузії лабораторно підтверджено 496 випадки зараження коронавірусною інфекцією, з яких 6 людей померли і ще 149 одужали.

Як повідомляли Українські Новини, Грузія раніше відмовилася прийняти експрес-тести на коронавірус.

У Грузії зафіксували перший випадок зараження коронавірусом ще в кінці лютого.