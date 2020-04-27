Залежить від показників поширення вірусу. Криклій розповів, коли відновляться міжміські перевезення

Міжміські пасажирські перевезення можуть відновити вже 12 травня, після закінчення карантину, але чи станеться це залежить від епідеміологічної ситуації на той момент. Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв'ю виданню "Ліга Бізнес".

"Ми плануємо 12 травня відновлювати активність у містах, приміське, міжміське сполучення. Це все стосується автобусних і залізничних перевезень. Але багато залежить від того, які показники поширення вірусу ми будемо мати до 12 травня. Надалі плануємо і авіасполучення. Звичайно, ми можемо говорити тільки про внутрішню авіації. Єдине, що авіаперевізники не розуміють обсяг трафіку: відкривати рейс і везти 10 пасажирів — невигідно. Вигідніше не літати", — вважає міністр.

Криклій припускає, що деякі обмеження все одно залишаться: пасажирам доведеться носити маски і проходити температурний скринінг. В міському транспорті не можна буде їхати стоячи.

Що стосується міжнародних перельотів, то міністр сумнівається, що відновлять польоти скоро через обмеження інших країн і формату самоізоляції в Україні.

"На даний момент європейці обмежують в'їзд іноземних громадян. Я просто не розумію, куди ми в'їдемо. Проблем глобально не бачу. Єдине — у нас буде працювати формат самоізоляції. Ви виїхали, наприклад, в Польщу. Повернулися — треба буде провести 14 днів в самоізоляції. Чи Комфортно буде всім в такому режимі? Сумніваюся", — зазначив Владислав Криклій.

Як повідомляли Українські Новини, регулярні авіарейси по Україні можуть відновити в кінці літа або на початку осені.

Авіакомпанія Windrose має намір виконати рейс "Київ - Софія - Київ" 30 квітня.