Кличко розповів про план ослаблення карантину в Києві

Київ підготував план послідовних дій по ослабленню карантину, який продовжили до 11 травня, і відновленню економіки столиці. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу у понеділок, 27 квітня.

"Київ, як я говорив, готується до ослаблення обмежень і відновлення економіки міста. Ми вже підготували необхідні для цього рішення і є план послідовних дій. Але не всі важливі і необхідні кроки - в повноваженнях місцевої влади. І є рішення, які знаходяться в компетенції уряду і Верховної Ради", - сказав Віталій Кличко.

За його словами, уряд і парламент повинні збільшити розмір бюджетної програми на відкриття підприємницької діяльності та створити державну кредитну програму для виробників.

"Необхідно впровадити державну кредитну програму для виробників, створювати нові робочі місця. З нульовою ставкою за кредитом. Так ми зможемо не тільки відновити виробництво, але і використовувати кризу для імпортозаміщення та збільшення експорту", - сказав мер столиці.

Кличко підкреслив, що необхідно надати органам місцевого самоврядування право регулювати розмір і базу місцевих податків і зборів не чекаючи нового бюджетного року.

"У Києва є деякі зауваження щодо переліку та послідовності кроків (уряду - ред.). І на цьому тижні ми оприлюднимо що на першому етапі пропонує і збирається робити столиця", - додав Віталій Кличко.

Мер Києва сказав, що раніше столична влада ухвалила ряд рішень для підтримки малого та середнього бізнесу. Ввели 50% знижки на оплату за оренду комунального майна для підприємців. А тих, хто не працює під час обмежень - звільнили від сплати. Вони платять символічну 1 гривню. Також, з 1 березня по 30 квітня фізичних осіб-підприємців звільнили від сплати єдиного соціального внеску.

Також столичні підприємці можуть скористатися послугою "часткове безробіття" на період дії обмежень. Для її отримання потрібно звернутися в Центри зайнятості за місцем реєстрації як платника єдиного внеску.

Крім того, почали діяти "кредитні канікули". На час обмежувальних заходів підприємців звільнили від кредитних виплат. Київрада виділила кошти на відновлення програми фінансово-кредитної підтримки малого та середнього бізнесу.

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