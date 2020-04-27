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27 квітня 2020, понеділок, 13:05 17
Економіка 2020-04-27T13:12:21+03:00
Українські Новини
Гривня почала дорожчати. Курс НБУ на 28 квітня

Гривня почала дорожчати. Курс НБУ на 28 квітня

Анна Рудык
Курс валют, курс долара, курс гривні, Курс гривні на завтра
Курс гривні
Курс гривні

В той час, як долар почав зростати, Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 28 квітня, на 2,06 коп. до 27,1280 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 27 квітня, на 15,59 коп. до 27,1486 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 24 квітня на 1,01 коп. до 27,4097 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 2,99 коп. до 27,0165 UAH/USD.

Також економісти також пронгнозировали, що найближчим часом курс гривні збережеться поблизу позначки 27 грн за долар і не піде далеко від цього рівня, припускає аналітик.

Тим часом гривня на міжбанку з початку року обвалилася вже більш ніж на 14%.

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