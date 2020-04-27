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27 квітня 2020, понеділок, 13:04 9
Нерухомість 2020-04-27T14:00:03+03:00
Українські Новини
Голова правління "Київміськбуду" за введення держпрограми дешевої іпотеки

Голова правління "Київміськбуду" за введення держпрограми дешевої іпотеки

Оксана Соболь
Забезпечення житлом, Київміськбуд, купівля житла, Ігор Кушнір, іпотека, кредит на житло
Ігор Кушнір. Фото з відкритих джерел
Ігор Кушнір. Фото з відкритих джерел

Голова правління "Київміськбуду" Ігор Кушнір вважає за потрібне запровадити програму зменшення відсотків за іпотечними кредитами.

Про це він повідомив в колонці для порталу "НВ.Бізнес", передають Українські Новини.

"На мою думку, потрібно впровадити програму низьких відсотків за іпотечними кредитами. Так звана доступна іпотека. На сьогоднішній день середня ставка за іпотечними кредитами коливається в районі 20%. На початку року влада говорили про можливості впровадити 9-11% іпотеку. Цей відсоток, на мою думку, був би оптимальним в сьогоднішніх умовах", - написав Кушнір.

Він зазначив, що створення 1 робочого місця для будівельників означає забезпечення роботою ще 5-7 фахівців суміжних сфер зайнятості, що може допомогти працевлаштувати колишніх трудових мігрантів.

Як повідомляли Українські Новини, Приватбанк запровадив кредитні канікули з автокредитів та іпотеки на період карантину.

На початку березня уряд Гончарука розглядав можливість здешевлення іпотечних кредитів.

Кабінет Міністрів розраховував забезпечити житлом до 5 тис. сімей за 5 років.

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