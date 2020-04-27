підписатися на розсилку
26.9 27.35
28.95 29.6
˟
  • Новини
  • Політика
  • У Києво-Печерській Лаврі 20 нових випадків коронавірусу. Всього в Києві 1,2 тис. інфікованих
27 квітня 2020, понеділок, 12:10 12
Політика 2020-04-27T12:35:31+03:00
Українські Новини
У Києво-Печерській Лаврі 20 нових випадків коронавірусу. Всього в Києві 1,2 тис. інфікованих

У Києво-Печерській Лаврі 20 нових випадків коронавірусу. Всього в Києві 1,2 тис. інфікованих

Анна Рудык
Києво-Печерська лавра, Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в Києві
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

В Києві кількість хворих на коронавірус збільшилася до 1220 осіб. Про це сьогодні, 27 квітня, під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Так, Кличко повідомив, що за останню добу кількість заражених коронавірусом збільшилася на 32 людини. Серед них двоє меліков.

Також один випадок за минулу добу летальний, всього в столиці від коронавірусу загинули 23 людини.

Підтверджених випадків зараження коронавірусом станом на 27 квітня 1220.

За минулу добу захворіли 11 жінок у віці від 25 до 68 років та 21 чоловік від 18 років до 71 року.

З чоловіків, у яких за минулу добу виявили коронавірус, 20 семінаристів з Києво-Печерської Лаври. Одного госпіталізували, решта на самоізоляції під контролем медиків.

Як захиститися від коронавірусу:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавіруса. Інфографіка: Центр громадського здоров'я

Як повідомляли Українські Новини, станом на 9:00 27 квітня в Україні 9009 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 220 летальних, 864 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нових випадку.

Тим часом у МОЗ назвали головні умови для швидкого зняття карантинних обмежень.

Кількість інфікованих Covid-19 по всьому світу складає 2 971 639 осіб, одужали - 866 тис. осіб. Станом на 27 квітня, у трійці лідерів США, Іспанія та Італія

Більше новин про: Києво-Печерська лавра Коронавірус коронавірус в Україні коронавірус в Києві

В Україні 9 тис. випадків коронавірусу, за добу майже 400 нових випадків
У всьому світі на коронавірус захворіли майже 3 млн осіб. Де найбільше хворих
Новини
Кабмін виділив 4,7 млрд гривень на виплати українцям, що втратили роботу через карантин 13:26
Заступник генпрокурора призначили в обхід комісії, - ЗМІ 13:13
Гривня почала дорожчати. Курс НБУ на 28 квітня 13:05
Голова правління "Київміськбуду" за введення держпрограми дешевої іпотеки 13:04
6 ченців повернулися в Києво-Печерську Лавру, одужавши від коронавіруса 13:02
більше новин
Українці зможуть повернутися додому. Україна відновлює спецрейси з-за кордону 18:46
Бізнес вимагає від влади зняти карантин з 1 травня: підприємці погрожують протестами 20:19
"Київський метрополітен" спростував інформацію про дату відкриття метро 15:04
"Таврія" змінює модель виноградарства для виробництва коньяків 11:29
"Наш край" закликав владу відкрити продуктові ринки 12:11
більше новин
Українці зможуть повернутися додому. Україна відновлює спецрейси з-за кордону 18:46
У Києво-Печерській лаврі коронавірусом заразилися всі священики, - Климент 19:18
Кількість померлих від COVID-19 у світі перевищила 200 тисяч. Хворих майже три мільйони 08:23
Італія відкриває для відвідування Колізей і Помпеї 13:40
Пакистан випробував протикорабельну балістичну ракету. Фото: pakistantoday.com.pk
ВМС Пакистану провели успішні випробування протикорабельних балістичних ракет 13:49 Відео
більше новин
В Україні 47-й день карантину, до його закінчення залишилося два тижні
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok