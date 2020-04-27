У Києво-Печерській Лаврі 20 нових випадків коронавірусу. Всього в Києві 1,2 тис. інфікованих

В Києві кількість хворих на коронавірус збільшилася до 1220 осіб. Про це сьогодні, 27 квітня, під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Так, Кличко повідомив, що за останню добу кількість заражених коронавірусом збільшилася на 32 людини. Серед них двоє меліков.

Також один випадок за минулу добу летальний, всього в столиці від коронавірусу загинули 23 людини.

Підтверджених випадків зараження коронавірусом станом на 27 квітня 1220.

За минулу добу захворіли 11 жінок у віці від 25 до 68 років та 21 чоловік від 18 років до 71 року.

З чоловіків, у яких за минулу добу виявили коронавірус, 20 семінаристів з Києво-Печерської Лаври. Одного госпіталізували, решта на самоізоляції під контролем медиків.

Як захиститися від коронавірусу:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 9:00 27 квітня в Україні 9009 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 220 летальних, 864 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нових випадку.

Тим часом у МОЗ назвали головні умови для швидкого зняття карантинних обмежень.

Кількість інфікованих Covid-19 по всьому світу складає 2 971 639 осіб, одужали - 866 тис. осіб. Станом на 27 квітня, у трійці лідерів США, Іспанія та Італія