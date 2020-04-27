В Україні 9 тис. випадків коронавірусу, за добу майже 400 нових випадків

В той час, як в Україні 47-й день карантину, Україні кількість випадків коронавірусу досягло 9 009. Про це йдеться в повідомленні пресслужби МОЗ. За даними ЦОЗ, станом на 9:00 27 квітня в Україні 9009 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 220 летальних, 864 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нових випадки. Зараз коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 398 випадків; Волинська область - 254 випадки; Дніпропетровська область - 310 випадків; Донецька область - 52 випадки; Житомирська область - 351 випадок; Закарпатська область - 375 випадків; Запорізька область - 204 випадку; Івано-Франківська область - 761 випадок; Кіровоградська область - 337 випадків; м. Київ - 1220 випадків; Київська область - 570 випадків; Львівська область - 358 випадків; Луганська область - 29 випадків; Миколаївська область - 115 випадків; Одеська область - 240 випадків; Полтавська область - 173 випадки; Рівненська область - 522 випадку; Сумська область - 95 випадків; Тернопільська область - 612 випадків; Харківська область - 196 випадків; Херсонська область - 88 випадків; Хмельницька область - 72 випадки; Чернівецька область - 1375 випадків; Черкаська область - 267 випадків; Чернігівська область - 35 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 27 квітня 2020 у Центр надійшло 647 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 25489 повідомлень про підозру на COVID-19. Як захиститися від коронавірусу: Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра. Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота. Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця. У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря. Як повідомляли Українські Новини, у МОЗ назвали головні умови для швидкого зняття карантинних обмежень. Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов прогнозував деяке пом'якшення обмежувальних заходів, але подовжений карантин пройде без послаблень.