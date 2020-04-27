В Україні 9 тис. випадків коронавірусу, за добу майже 400 нових випадків

В той час, як в Україні 47-й день карантину, Україні кількість випадків коронавірусу досягло 9 009. Про це йдеться в повідомленні пресслужби МОЗ.

За даними ЦОЗ, станом на 9:00 27 квітня в Україні 9009 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 220 летальних, 864 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нових випадки.

Зараз коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 398 випадків;

Волинська область - 254 випадки;

Дніпропетровська область - 310 випадків;

Донецька область - 52 випадки;

Житомирська область - 351 випадок;

Закарпатська область - 375 випадків;

Запорізька область - 204 випадку;

Івано-Франківська область - 761 випадок;

Кіровоградська область - 337 випадків;

м. Київ - 1220 випадків;

Київська область - 570 випадків;

Львівська область - 358 випадків;

Луганська область - 29 випадків;

Миколаївська область - 115 випадків;

Одеська область - 240 випадків;

Полтавська область - 173 випадки;

Рівненська область - 522 випадку;

Сумська область - 95 випадків;

Тернопільська область - 612 випадків;

Харківська область - 196 випадків;

Херсонська область - 88 випадків;

Хмельницька область - 72 випадки;

Чернівецька область - 1375 випадків;

Черкаська область - 267 випадків;

Чернігівська область - 35 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 27 квітня 2020 у Центр надійшло 647 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 25489 повідомлень про підозру на COVID-19.

Як захиститися від коронавірусу:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як повідомляли Українські Новини, у МОЗ назвали головні умови для швидкого зняття карантинних обмежень.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов прогнозував деяке пом'якшення обмежувальних заходів, але подовжений карантин пройде без послаблень.