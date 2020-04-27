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27 квітня 2020, понеділок, 08:30 5
Суспільство 2020-04-27T08:52:41+03:00
Українські Новини
В Україні 47-й день карантину, до його закінчення залишилося два тижні

В Україні 47-й день карантину, до його закінчення залишилося два тижні

Анна Рудык
Карантин, Коронавірус, коронавірус в Україні, Карантин в Україні
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Сьогодні розпочався 47-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19 і продовжив до 11 травня.

На засіданні Кабміну 22 квітня було прийнято рішення про продовження карантину до 11 травня.

До цієї дати залишилося 14 днів.

В результаті карантину та інших обмежувальних заходів навчальні заклади перейшли на дистанційне навчання, заборонені масові зібрання громадян, зупинено міжнародне і міжміське пасажирське сполучення, метрополітен у Києві, Харкові та Дніпрі, а міський транспорт працює за спеціальними перепустками.

Припинена робота кінотеатрів та інших розважальних закладів, магазинів, крім аптек, продуктових магазинів і магазинів побутової хімії.

Громадян закликали мінімізувати появу на вулиці і носити засоби захисту.

Карантин в Україні скасують – коли: відсоток хворих українців залишиться незмінним щонайменше протягом 10 днів; у лікарнях залишиться менше 50% пацієнтів з COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, у МОЗ назвали головні умови для швидкого зняття карантинних обмежень.

Також міністр охорони здоров'я Максим Степанов прогнозував деяке пом'якшення обмежувальних заходів, але подовжений карантин пройде без послаблень.

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