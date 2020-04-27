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27 квітня 2020, понеділок, 08:16 14
Політика 2020-04-27T08:36:44+03:00
Українські Новини
Кличко відреагував на напад свого заступника на поліцейського

Кличко відреагував на напад свого заступника на поліцейського

Ярина Вацяк
Віталій Кличко, Володимир Слончак, Напад на поліцейського, заступник Кличка

Мер Києва Віталій Кличко прийняв рішення щодо свого заступника Володимира Слончака після інциденту, який стався ввечері 26 квітня після скандалу з іншим заступником Миколою Поворозником, якого підозрюють у вимаганні хабара.

Про це Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

"Друзі! Рішення щодо заступника голови КМДА Володимира Слончака я прийняв, як тільки дізнався про інцидент, який стався з його участю в неділю пізно ввечері. Сьогодні все буде оформлено документально. Дивіться брифінг о 12:00", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє "Київ Оперативний", у Києві на вулиці Льва Толстого ввечері 26 квітня затримали заступника голови Київської міської державної адміністрації Володимира Слончака, який напав на патрульного після того, як їх зупинили. Причиною зупинки стало те, що водійка "Мерседес", яким виявилася депутатка Київради Костенко Людмила, їхала без включених фар.

Костенко відмовилася проходити тести на алкоголь, а Слончак накинувся з кулаками на поліцейського, якого після інциденту госпіталізували. Автомобіль забрали на штрафмайданчик.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Кличко просив НАБУ розслідувати можливу причетність свого заступника Поворозника до вимагання хабара.

Кличко усунув підозрюваного в корупції Поворозника, а його обов'язки поклав на Мондрієвського.

 

 

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