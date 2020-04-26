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26 квітня 2020, неділя, 20:52 10
Суспільство 2020-04-26T21:06:12+03:00
Українські Новини
На коронавірус захворіли не всі: Климент розповів про ситуацію в Києво-Печерській лаврі

На коронавірус захворіли не всі: Климент розповів про ситуацію в Києво-Печерській лаврі

Надежда Комендантова
Киево-Печерская Лавра, священнники, Архієпископ Климент, Коронавірус
Києво-Печерська Лавра. Фото: news.church.ua
Києво-Печерська Лавра. Фото: news.church.ua

Києво-Печерській лаврі коронавірусом заразилися всі священики, а також викладачі та студенти Київської духовної академії, яка знаходиться на території лаври, — усього близько 150-200 чоловік. Про це повідомило російське видання "РБК" з посиланням на главу інформаційно-просвітницького управління УПЦ митрополита Климента.

У теж час, у коментарі "Стране" митрополит Климент уточнив цю інформацію. Він каже, що не заявляв, що захворіли всі священики.

"Більшість хворих йдуть на поправку. Всього в Лаврі більш сотні священнослужителів. В гострій формі захворювання перенесли чоловік 15-20. Решта не мали значних ускладнень і додаткова медична допомога їм не потрібна", - заявив виданню Климент.

Раніше мер Кличко повідомляв, що в Лаврі вже більше 100 випадків захворювання на коронавірус. З них, за даними ЗМІ, 3 - летальні.

Як повідомляли Українські Новини, раніше настоятель Києво-Печерської Павло був госпіталізований в лікарню з коронавірусом. У нього багато супутніх захворювань.

За словами митрополита Климента, зараз вже більшість кліриків йдуть на поправку. Померли від коронавіруса троє осіб.

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