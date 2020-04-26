У Києво-Печерській лаврі коронавірусом заразилися всі священики, - Климент

Митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент (Вечеря) Української православної церкви в канонічній єдності з Московським патріархатом заявив, що в Києво-Печерській Лаврі, яку закрили на карантин, заразилися на коронавірус всі священики.

Про це він повідомив виданню "РБК".

За його словами, також захворіли ченці, викладачі та студенти Київської духовної академії, яка знаходиться на території лаври, — усього близько 150-200 чоловік.

За словами митрополита Климента, зараз вже більшість кліриків йдуть на поправку. Померли від коронавірусу троє осіб, додав він.

У Києво-Печерській лаврі вже три тижні діє карантин — його ввели 5 квітня після виявлення перших хворих. 12 квітня в Олександрівську лікарню Києва — саме туди привозять більшу частину пацієнтів, хворих на коронавірус, — був госпіталізований і настоятель лаври митрополит Павло. Зараз його вже виписали з лікарні, він здоровий, сказав митрополит Климент.

Як повідомляли Українські Новини, раніше настоятель Києво-Печерської Павло був госпіталізований в лікарню з коронавірусом. У нього багато супутніх захворювань.