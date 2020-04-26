підписатися на розсилку
26.9 27.35
28.85 29.5
˟
26 квітня 2020, неділя, 18:46 156
Зовнішня політика 2020-04-26T18:59:03+03:00
Українські Новини
Українці зможуть повернутися додому. Україна відновлює спецрейси з-за кордону

Українці зможуть повернутися додому. Україна відновлює спецрейси з-за кордону

Ярина Вацяк
авіарейси, Повернення в Україну, українці за кордоном, спецрейси
Літак.Фото: pixabay
Літак.Фото: pixabay

Україна відновлює низку спеціальних рейсів з-за кордону (26 міст), у той же час авіакомпанія SkyUp заявила про намір здійснити рейс "Стокгольм - Київ" 28 квітня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства інфраструктури, передають Українські Новини.

Міністерство інфраструктури України анонсувало відновлення низки спеціальних рейсів в Україну з різних країн світу, щоб українці, які перебувають зараз за кордоном і хочуть повернутися додому, мали таку можливість.

"У мене гарні новини для українців, які зараз перебувають за кордоном і хочуть повернутися додому. Ми відновлюємо спеціальні рейси в Україну з різних країн світу. Але тільки за умови обов'язкової обсервації протягом 14 днів після повернення - в спеціалізованих установах або вдома, дотримуючись режиму самоізоляції. Контроль за останнім буде здійснюватися за допомогою програми "Дій вдома" на платформі "Дія", - зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Спецрейси плануються з таких міст: Маямі, Гельсінкі, Неаполь, Стокгольм, Єреван, Париж, Ніцца, Софія, Ларнака, Тель-Авів, Амстердам, Дюссельдорф, Цюріх, Лісабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Мілан, Торонто, Осло, Аліканте, Ер-Ріяд, Бангкок, Пхукет, Балі.

Як повідомляли Українські Новини, українці на Балі досі не можуть потрапити додому.

Тим часом, обов'язкову обсервацію в спеціально відведених місцях будуть проходити ті громадяни, які повернулися в Україну з-за кордону і не мають смартфонів, а інших будуть відправляти на самоізоляцію і контролювати її дотримання з допомогою мобільного застосунку  "Дія".

Більше новин про: авіарейси Повернення в Україну українці за кордоном спецрейси

Кабмін оголосив конкурс на посаду глави Податкової і дав один день на подачу документів
У Києві помер ще один пацієнт з коронавірусом. Всього захворіли 1188 осіб
Новини
У Києво-Печерській лаврі коронавірусом заразилися всі священики, - Климент 19:18
Українці зможуть повернутися додому. Україна відновлює спецрейси з-за кордону 18:46
У Харківській обласній зафіксували спалах коронавіруса в психлікарні 18:24
Міхеіл Саакашвілі. Скріншот відео DW
Я абсолютний прихильник миру з Росією, - Саакашвілі 17:24
Авіакомпанії в Україні можуть отримати фінансову підтримку через карантин 16:52
більше новин
Ярославський розповів сокровенне про своє президентство в "Металісті" 20:18
Київська клінічна лікарня отримала новий наркозно-дихальний апарат від Бориса Ложкіна 13:00
Кабмін представив 5-етапний план виходу з карантину 21:55 Інфографіка
"У всьому винна мафія!": Соколовський виправдався за змову з "Медичними закупівлями України" 10:49
Кабмін призначив в.о. глав Митниці та Податкової 21:36
більше новин
Кабмін представив 5-етапний план виходу з карантину 21:55 Інфографіка
Коли розпочнеться перший етап плану Шмигаля по виходу з карантину і що дозволять 12:50 Інфографіка
Кількість померлих від COVID-19 у світі перевищила 200 тисяч. Хворих майже три мільйони 08:23
За рік президентства Зеленський не знайшов часу, щоб призначити 100 голів районів 06:17
Українці зможуть повернутися додому. Україна відновлює спецрейси з-за кордону 18:46
більше новин
Кількість померлих від COVID-19 у світі перевищила 200 тисяч. Хворих майже три мільйони
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok