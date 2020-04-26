Українці зможуть повернутися додому. Україна відновлює спецрейси з-за кордону

Україна відновлює низку спеціальних рейсів з-за кордону (26 міст), у той же час авіакомпанія SkyUp заявила про намір здійснити рейс "Стокгольм - Київ" 28 квітня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства інфраструктури, передають Українські Новини.

Міністерство інфраструктури України анонсувало відновлення низки спеціальних рейсів в Україну з різних країн світу, щоб українці, які перебувають зараз за кордоном і хочуть повернутися додому, мали таку можливість.

"У мене гарні новини для українців, які зараз перебувають за кордоном і хочуть повернутися додому. Ми відновлюємо спеціальні рейси в Україну з різних країн світу. Але тільки за умови обов'язкової обсервації протягом 14 днів після повернення - в спеціалізованих установах або вдома, дотримуючись режиму самоізоляції. Контроль за останнім буде здійснюватися за допомогою програми "Дій вдома" на платформі "Дія", - зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Спецрейси плануються з таких міст: Маямі, Гельсінкі, Неаполь, Стокгольм, Єреван, Париж, Ніцца, Софія, Ларнака, Тель-Авів, Амстердам, Дюссельдорф, Цюріх, Лісабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Мілан, Торонто, Осло, Аліканте, Ер-Ріяд, Бангкок, Пхукет, Балі.

Як повідомляли Українські Новини, українці на Балі досі не можуть потрапити додому.

Тим часом, обов'язкову обсервацію в спеціально відведених місцях будуть проходити ті громадяни, які повернулися в Україну з-за кордону і не мають смартфонів, а інших будуть відправляти на самоізоляцію і контролювати її дотримання з допомогою мобільного застосунку "Дія".