Українці зможуть на наступному тижні прилетіти в Київ зі Стокгольма. Названі умови

У той час, як українці на Балі досі не можуть потрапити додому, авіакомпанія SkyUp має намір здійснити рейс "Стокгольм - Київ" 28 квітня.

Про це йдеться у повідомленні посольства України в Швеції на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Відкрито продаж квитків на спецрейс "Стокгольм - Київ" 28 квітня 2020 року. Придбати квитки можна на офіційній сторінці SkyUp", - сказано в ньому.

Зазначається, що кожен пасажир рейсу має заповнити угоду на обсервацію або самоізоляцію.

На самоізоляцію за місцем проживання пасажири будуть відправлені у разі установки на мобільний телефон програми "Дія".

"Звертаємо увагу, що таких авіарейсів в найближчі декілька місяців не буде", - підкреслюється в повідомленні.

Літак мав вилетіти зі Стокгольма о 09:00.

Як повідомляли Українські Новини, обов'язкову обсервацію в спеціально відведених місцях будуть проходити ті громадяни, які повернулися в Україну з-за кордону і не мають смартфонів, а інших будуть відправляти на самоізоляцію і контролювати її дотримання з допомогою мобільного застосунку "Дія".

Тим часом, у Ворзелі під Києвом завершилася обсервація прилетіли з ОАЕ українців.