Українці зможуть на наступному тижні прилетіти в Київ зі Стокгольма. Названі умови

У той час, як українці на Балі досі не можуть потрапити додому, авіакомпанія SkyUp має намір здійснити рейс "Стокгольм - Київ" 28 квітня. Про це йдеться у повідомленні посольства України в Швеції на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини. "Відкрито продаж квитків на спецрейс "Стокгольм - Київ" 28 квітня 2020 року. Придбати квитки можна на офіційній сторінці SkyUp", - сказано в ньому. Зазначається, що кожен пасажир рейсу має заповнити угоду на обсервацію або самоізоляцію. На самоізоляцію за місцем проживання пасажири будуть відправлені у разі установки на мобільний телефон програми "Дія". "Звертаємо увагу, що таких авіарейсів в найближчі декілька місяців не буде", - підкреслюється в повідомленні. Літак мав вилетіти зі Стокгольма о 09:00. Як повідомляли Українські Новини, обов'язкову обсервацію в спеціально відведених місцях будуть проходити ті громадяни, які повернулися в Україну з-за кордону і не мають смартфонів, а інших будуть відправляти на самоізоляцію і контролювати її дотримання з допомогою мобільного застосунку "Дія". Тим часом, у Ворзелі під Києвом завершилася обсервація прилетіли з ОАЕ українців.