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03 февраля 2020, понедельник, 18:06 67
Политика 2020-02-03T18:51:14+02:00
Українські Новини
Духовное управление мусульман считает "облаву" возле мечети в Киеве несоблюдением прав человека

Духовное управление мусульман считает "облаву" возле мечети в Киеве несоблюдением прав человека

Алина Заика
Духовное управление мусульман

Духовное управление мусульман "Умма" считает "облаву" возле мечети в Киеве, в пятницу, 31 января, несоблюдением прав человека и давлением со стороны правоохранительных органов и Миграционной службы на Исламский культурный центр г. Киева, расположенный на ул. Дегтряревской.

Об этом они сообщили, в понедельник, 3 февраля, в пресс-центре "Українських Новин".

Муфтий ДУМУ УММА Саид Исмагилов подчеркнул, что такие массовые проверки нелегальных мигрантов в Украине проводятся впервые и подрывают статус демократического и правового государства.

"Произошедшее является несоблюдением прав человека и давлением на нашу мечеть и я надеюсь, что после этого случая будут сделаны правильные выводы, и больше никогда не допустят таких правоохранительных операций около культовых сооружений любой конфессии", - заявил он.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что действия правоохранительных органов и Миграционной службы были оскорбительными из-за того, что проверка документов происходила перед пятничной молитвой, а также во время нее.

Он отметил, что проверяли именно представителей исламской религии.

Чубаров сказал, что руководители Национальной полиции и Миграционной службы, которые давали приказы о проверке, в течение вторника и среды (4-5 февраля) должны посетить Исламский культурный центр  г. Киева с объяснениями причин и мотивов таких действий органов, а также извиниться перед представителями Ислама и всем гражданский обществом.

"В случае отсутствия извинений в течение двух дней я предлагаю верующим мусульманам в эту пятницу, 7 февраля, после молитвы, придти к Миграционной службе с паспортами и заявить, что они пришли на проверку" - добавил он.

Религиовед Игорь Козловский отметил, что государство должно обеспечивать условия для представителей любой религии, а не наоборот препятствовать, как это было во время проверок.

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