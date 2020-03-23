Кремль обвиняет крымскотатарского лидера Рефата Чубарова в организации массовых беспорядков в 2014 году

Россия возбудила уголовное дело в отношении председателя Меджлиса крымскотатарского народа, экс-депутата Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенка" Рефата Чубарова из-за протестов у здания Верховного Cовета в Крыму в 2014 году во время незаконной аннексии.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета России и на странице Чубарова в Facebook, передают Українськi Новини.

"В Республике Крым возбуждено уголовное дело в отношении председателя экстремистской организации "Меджлис" Рефата Чубарова, подозреваемого в организации массовых беспорядков в 2014 году", — говорится в нем.

Согласно сообщению, Россия получила доказательства причастности Чубарова к "непосредственной организации массовых беспорядков" у здания Верховного Совета в Крыму.

"Установлено, что 25 февраля 2014 года Чубаров, будучи осведомленным о внеочередном заседании сессии депутатов Верховного Совета Автономной Республики Крым, где планировалось рассмотрение вопроса об отчете республиканского правительства, для срыва заседания поручил своему заместителю Ахтему Чийгозу организовать массовые беспорядки у здания Верховного Совета и лично руководить участвующими в них сторонниками "Меджлиса", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате организованных массовых беспорядков было сорвано внеочередное заседание сессии депутатов Верховного Совета, более 80 крымчан получили травмы различной степени тяжести.

Чубаров на странице в Facebook отметил, что Россия таким образом пытается запугать украинских граждан накануне 3 мая — даты проведения международной мирной ненасильственной акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства".

Как сообщали Українські Новини, 14 марта 2014 года в Крыму российскими военными захвачено 49 из 56 объектов Госпогранслужбы. Перед этим, 13 марта 2014 года Россия начала новые военные учения на границе с Украиной.

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