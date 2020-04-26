У річницю катастрофи на ЧАЕС в Чорнобильській зоні тривають пожежі

В день 34-ї річниці аварії на Чорнобильській атомній станції в Чорнобильській зоні відчуження тривають пожежі, і рятувальникам доводиться гасити окремі осередки загоряння сухої трави. Також пожежі тривають у Житомирській області. Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

Так, в Овруцькому районі Житомирської області вдалося локалізувати пожежі. У Виступовицкому і Словечанському лісництвах гасять осередки пнів і деревини, тління трав'яного настилу, лісової підстилки.

В селі Замисловичи Олевського району з 23 квітня продовжують гасити суху траву, лісову підстилку і деревину.

Вранці, 26 квітня, в Чорнобильській зоні гасять пожежі на території Луб'янського, Паришивского, Дитятковського і Денисовицкого лісництв. Пожежні локалізують два вогнища (с. Крива Гора і с. Рудьки – с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та торфовищ у вогнищах, пройдених вогнем.

До гасіння в Київській області залучили 1 050 чоловік і 250 одиниць техніки. У Житомирській області до гасіння залучили 764 людини та 113 одиниць техніки.

В повідомленні рятувальників підкреслюється, що радіаційний фон у Києві та Київській області в межах норми.

Як повідомляли "Українські Новини", у Житомирській області виникла нова пожежа на території Пояскивського лісництва на 200 га.

Раніше повідомлялося, що в Житомирській області ситуація з пожежами контрольована, відритого вогню немає, на двох ділянках у зоні ЧАЕС триває ліквідація вогню.