підписатися на розсилку
26.9 27.35
28.85 29.5
˟
26 квітня 2020, неділя, 10:50 6
Суспільство 2020-04-26T11:03:27+03:00
Українські Новини
У річницю катастрофи на ЧАЕС в Чорнобильській зоні тривають пожежі

У річницю катастрофи на ЧАЕС в Чорнобильській зоні тривають пожежі

Кира Молчанова
Пожежа в Чорнобильській зоні, Пожежа в Житомирській області
Пожежа в Чорнобильській зоні. Фото: прес-служба Держнс
Пожежа в Чорнобильській зоні. Фото: прес-служба Держнс

В день 34-ї річниці аварії на Чорнобильській атомній станції в Чорнобильській зоні відчуження тривають пожежі, і рятувальникам доводиться гасити окремі осередки загоряння сухої трави. Також пожежі тривають у Житомирській області. Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

Так, в Овруцькому районі Житомирської області вдалося локалізувати пожежі. У Виступовицкому і Словечанському лісництвах гасять осередки пнів і деревини, тління трав'яного настилу, лісової підстилки.

В селі Замисловичи Олевського району з 23 квітня продовжують гасити суху траву, лісову підстилку і деревину.

Вранці, 26 квітня, в Чорнобильській зоні гасять пожежі на території Луб'янського, Паришивского, Дитятковського і Денисовицкого лісництв. Пожежні локалізують два вогнища (с. Крива Гора і с. Рудьки – с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та торфовищ у вогнищах, пройдених вогнем.

До гасіння в Київській області залучили 1 050 чоловік і 250 одиниць техніки. У Житомирській області до гасіння залучили 764 людини та 113 одиниць техніки.

В повідомленні рятувальників підкреслюється, що радіаційний фон у Києві та Київській області в межах норми.

Як повідомляли "Українські Новини", у Житомирській області виникла нова пожежа на території Пояскивського лісництва на 200 га.

Раніше повідомлялося, що в Житомирській області ситуація з пожежами контрольована, відритого вогню немає, на двох ділянках у зоні ЧАЕС триває ліквідація вогню.

Більше новин про: Пожежа в Чорнобильській зоні Пожежа в Житомирській області

Майже 500 випадків за добу. В Україні вже більше 8,5 тисяч людей заразилися COVID-19
Київський метрополітен повідомив, коли і за якої умови відновить роботу
Новини
Кількість хворих на COVID-19 у Збройних силах збільшилася до 58 11:17
У річницю катастрофи на ЧАЕС в Чорнобильській зоні тривають пожежі 10:50
"У всьому винна мафія!": Соколовський виправдався за змову з "Медичними закупівлями України" 10:49
Майже 500 випадків за добу. В Україні вже більше 8,5 тисяч людей заразилися COVID-19 09:20
У Києві закрили клініку, яка продавала новонароджених дітей за кордон 09:10
більше новин
Ярославський розповів сокровенне про своє президентство в "Металісті" 20:18
Київська клінічна лікарня отримала новий наркозно-дихальний апарат від Бориса Ложкіна 13:00
Методологія "Укравтодору" базована на європейському досвіді, - Кава 13:13
Група "Нафтогаз" передала лікарям допомогу на 8 млн гривень 15:13 Прес-реліз
Кабмін представив 5-етапний план виходу з карантину 21:55 Інфографіка
більше новин
Кабмін представив 5-етапний план виходу з карантину 21:55 Інфографіка
Коли розпочнеться перший етап плану Шмигаля по виходу з карантину і що дозволять 12:50 Інфографіка
Арахамія заявив, що в Грузії будуть великі проблеми, в разі відкликання з України посла через Саакашвілі 18:48
Захисний костюм для медиків. Фото: patients.org.ua
"Пацієнти" купують костюми з міжнародним стандартом вдвічі дешевше, ніж МОЗ 23:38
У світі від коронавірусу померли майже 200 тисяч осіб. Дані на 25 квітня 08:22 Інфографіка
більше новин
Кількість померлих від COVID-19 у світі перевищила 200 тисяч. Хворих майже три мільйони
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok