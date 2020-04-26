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  • "У всьому винна мафія!": Соколовський виправдався за змову з "Медичними закупівлями України"
26 квітня 2020, неділя, 10:49 286
Політика 2020-04-26T12:00:02+03:00
Українські Новини
"У всьому винна мафія!": Соколовський виправдався за змову з "Медичними закупівлями України"

"У всьому винна мафія!": Соколовський виправдався за змову з "Медичними закупівлями України"

Кира Молчанова
Коронавірус, коронавірус в Україні, Захисні костюми, Медичні закупівлі України, Олександр Соколовський
Врачи. Фото: facebook.com/permalink
Врачи. Фото: facebook.com/permalink

Власник компанії "Текстиль-Контакт” Олександр Соколовський зізнався, що його підприємство почало виробляти костюми біозахисту для медичних працівників, які борються з COVID-19, ще до того, як це виробництво було погоджено МОЗ України.

Таку заяву він зробив у п’ятницю, 24 квітня, в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера”, пише РБК-Україна.

"У нас були замовлені захисні комбінезони. Був проведений тендер, який проводило державне підприємство "Медичні закупівлі України", уповноважено МОЗом робити закупівлі. У підсумку ми дали пропозицію, виграли тендер, підписали контракт і запустили виробництво. Поставлені були найжорстокіші терміни, тому ми, недочикавшись обумовленої в контракті передоплати, запустили виробництво. Через кілька днів ми отримали звістку, що МОЗ не підтвердив даний контракт. Але, тим не менш, ми без 5,5 млн грн”, - виправдався Соколовський.

Бізнесмен додав, що його компанія встигла виготовити 23 тисячі костюмів біозахисту з 90 тисяч замовлених "Медичними закупівлями України".

"Ми повинні були зробити 90 тисяч комбінезонів, зробили 23 тисячі, зупинилися і навіть ці 23 ніхто забирати не хоче і ми вже не раді, що на цю справу пішли. Ніхто не сформулював: що потрібно, які терміни, в якій якості потрібно, де буде воно перевірятися”, - сказав він.

Олександр Соколовський звинуватив у цій схемі так звану "фармацевтичну мафію” і заявив, що не збирається віддавати українські кошти Китаю, де влада зробила закупівлю костюмів біозахисту.

"Я думаю, що ми таким чином "наїхали” на фармацевтичну мафію, яка побачила, що півтора мільярда гривень є в бюджеті, які витрачаються на засоби захисту і як їх можна віддавати. Ми не віддамо ці гроші Китаю! Вони порахували, що ми залізли на чужу територію і пішла хвиля чорного піару", - резюмував він.

Як повідомляли Українські Новини, міністр охорони здоров'я Максим Степанов прогнозував деяке пом'якшення обмежувальних заходів, але подовжений карантин пройде без послаблень. Музеї та бібліотеки відкривати не будуть.

При цьому пік захворюваності коронавірусом фахівці обіцяють на початок травня.

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