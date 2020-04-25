У додатку "Дія" з'явилася послуга оформлення виплат з безробіття

У програмі "Дія" з'явилася можливість оформлення виплат допомоги з безробіття, яку збільшили з 650 до 1 000 гривень на період карантину. Про це йдеться в повідомленні Кабінету Міністрів, передають Українські Новини.

"Відтепер на онлайн-порталі державних послуг "Дія" з'явилася нова електронна послуга з реєстрації та оформлення виплат допомоги з безробіття. Відповідне рішення прийнято урядом 24 квітня постановою "Про реалізацію експериментального проєкту з реєстрації, перереєстрації безробітних та призначення виплати допомоги з безробіття в електронній формі", - сказано в ньому.



Для оформлення потрібно зайти в свій кабінет в додатку, заповнити онлайн-анкету, питання якої будуть визначати перелік документів (паспорт, документи про освіту, трудова книжка тощо) та отримати підтвердження на електронну пошту або телефон про надання статусу безробітного та виплати допомоги з безробіття або повідомлення про необхідність доопрацювання, або аргументовану відмову.



Відзначається, що на період карантину статус та призначення допомоги з безробіття присвоюється в перший же день після подачі заяви. Після завершення карантину буде змінено час розгляду заяви, а також з'явиться можливість прямої комунікації менеджера Служби зайнятості користувача з пошуку роботи.



Як повідомляли Українські Новини, на час карантину встановлено допомогу з часткового безробіття.



Крім того, щоб стати на облік онлайн, достатньо відправити через інтернет пакет документів у вибране відділення.