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25 квітня 2020, субота, 20:05 13
Економіка 2020-04-25T21:32:31+03:00
Українські Новини
У додатку "Дія" з'явилася послуга оформлення виплат з безробіття

У додатку "Дія" з'явилася послуга оформлення виплат з безробіття

Валерия Драгомирова
Карантин, Виплати з безробіття
Дія Фото: internetua.com
Дія Фото: internetua.com

У програмі "Дія" з'явилася можливість оформлення виплат допомоги з безробіття,  яку збільшили з 650 до 1 000 гривень на період карантину. Про це йдеться в повідомленні Кабінету Міністрів, передають Українські Новини.

"Відтепер на онлайн-порталі державних послуг "Дія" з'явилася нова електронна послуга з реєстрації та оформлення виплат допомоги з безробіття. Відповідне рішення прийнято урядом 24 квітня постановою "Про реалізацію експериментального проєкту з реєстрації, перереєстрації безробітних та призначення виплати допомоги з безробіття в електронній формі", - сказано в ньому.

Для оформлення потрібно зайти в свій кабінет в додатку, заповнити онлайн-анкету, питання якої будуть визначати перелік документів (паспорт, документи про освіту, трудова книжка тощо) та отримати підтвердження на електронну пошту або телефон про надання статусу безробітного та виплати допомоги з безробіття або повідомлення про необхідність доопрацювання, або аргументовану відмову.

Відзначається, що на період карантину статус та призначення допомоги з безробіття присвоюється в перший же день після подачі заяви. Після завершення карантину буде змінено час розгляду заяви, а також з'явиться можливість прямої комунікації менеджера Служби зайнятості користувача з пошуку роботи.

Як повідомляли Українські Новини, на час карантину встановлено допомогу з часткового безробіття.

Крім того, щоб стати на облік онлайн, достатньо відправити через інтернет пакет документів у вибране відділення.

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