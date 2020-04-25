підписатися на розсилку
26.9 27.35
28.85 29.5
˟
25 квітня 2020, субота, 19:30 8
Суспільство 2020-04-25T19:43:23+03:00
Українські Новини
Четвертий етап виходу з карантину. При яких умовах запрацює метро та громадський транспорт

Четвертий етап виходу з карантину. При яких умовах запрацює метро та громадський транспорт

Валерия Драгомирова
Карантин, Коронавірус, Вихід з карантину
Метрополітен. Фото: Facebook/КП
Метрополітен. Фото: Facebook/КП "Київський метрополітен"

Згідно з 5-етапним планом виходу з карантину, на четвертому етапі можуть відкрити метрополітен, громадський транспорт і спортзали. Українські Новини розкажуть, які знімуть обмеження і коли може початися четвертий етап.

Згідно з планом, четвертий етап буде введено, якщо протягом 10 днів підряд кількість нових, не пов'язаних між собою випадків коронавірусу, щодня менше 5 на область.

Де знімуть обмеження

  • Метрополітен і весь наземний громадський транспорт;
  • Торгово-розважальні комплекси та інші розважальні заклади;
  • Спортзали і фітнес-центри;
  • Заклади громадського харчування;
  • Заклади культури;
  • Заклади освіти;
  • Планова медична та стоматологічна допомога.

4 етап виходу з карантину. Інфографіка: Кабінет Міністрів4 етап виходу з карантину. Інфографіка: Кабінет Міністрів

Як повідомляли Українські Новини, у МОЗ показали з якою швидкістю поширюється коронавірус в Україні.

Крім того, коли розпочнеться перший етап плану Шмигаля щодо виходу з карантину і що дозволять. На першому етапі планується відкрити парки, сквери, лісопарки та прибережні зони відпочинку, за винятком дитячих майданчиків.

Більше новин про: Карантин Коронавірус Вихід з карантину

У Києві за добу 37 нових випадків коронавірусу. В якому районі найбільше заражень
Коли розпочнеться перший етап плану Шмигаля по виходу з карантину і що дозволять
Новини
У додатку "Дія" з'явилася послуга оформлення виплат з безробіття 20:05
Четвертий етап виходу з карантину. При яких умовах запрацює метро та громадський транспорт 19:30
Запоріжжя закрило гуртожиток через спалах коронавірусу 17:52
Вихід з карантину. Що дозволять на третьому етапі 16:50 Інфографіка
У Збройних силах вже 57 хворих на коронавірус, — Міноборони 14:48
більше новин
Ярославський розповів сокровенне про своє президентство в "Металісті" 20:18
"Енергоатом" спочатку виклав, а потім видалив прес-релізи про ситуацію з енергоблоками АЕС 22:03
Київська клінічна лікарня отримала новий наркозно-дихальний апарат від Бориса Ложкіна 13:00
П'ятирічна боротьба із репресивною машиною: Буча відстояла право на свої межі, - Федорук 11:19
Методологія "Укравтодору" базована на європейському досвіді, - Кава 13:13
більше новин
Кабмін представив 5-етапний план виходу з карантину 21:55 Інфографіка
Fitch підтвердив рейтинг України B, але погіршив прогноз 21:19
Арахамія заявив, що в Грузії будуть великі проблеми, в разі відкликання з України посла через Саакашвілі 18:48
У світі від коронавірусу померли майже 200 тисяч осіб. Дані на 25 квітня 08:22 Інфографіка
Коли розпочнеться перший етап плану Шмигаля по виходу з карантину і що дозволять 12:50 Інфографіка
більше новин
За добу майже півтисячі нових випадків коронавірусу. В Україні вже понад 8 тис. хворих
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok