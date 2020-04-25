Четвертий етап виходу з карантину. При яких умовах запрацює метро та громадський транспорт

Згідно з 5-етапним планом виходу з карантину, на четвертому етапі можуть відкрити метрополітен, громадський транспорт і спортзали. Українські Новини розкажуть, які знімуть обмеження і коли може початися четвертий етап.

Згідно з планом, четвертий етап буде введено, якщо протягом 10 днів підряд кількість нових, не пов'язаних між собою випадків коронавірусу, щодня менше 5 на область.



Де знімуть обмеження

Метрополітен і весь наземний громадський транспорт;

Торгово-розважальні комплекси та інші розважальні заклади;

Спортзали і фітнес-центри;

Заклади громадського харчування;

Заклади культури;

Заклади освіти;

Планова медична та стоматологічна допомога.

4 етап виходу з карантину. Інфографіка: Кабінет Міністрів

Як повідомляли Українські Новини, у МОЗ показали з якою швидкістю поширюється коронавірус в Україні.



Крім того, коли розпочнеться перший етап плану Шмигаля щодо виходу з карантину і що дозволять. На першому етапі планується відкрити парки, сквери, лісопарки та прибережні зони відпочинку, за винятком дитячих майданчиків.