Четвертий етап виходу з карантину. При яких умовах запрацює метро та громадський транспорт

Згідно з 5-етапним планом виходу з карантину, на четвертому етапі можуть відкрити метрополітен, громадський транспорт і спортзали. Українські Новини розкажуть, які знімуть обмеження і коли може початися четвертий етап.Згідно з планом, четвертий етап буде введено, якщо протягом 10 днів підряд кількість нових, не пов'язаних між собою випадків коронавірусу, щодня менше 5 на область.Де знімуть обмеження Метрополітен і весь наземний громадський транспорт; Торгово-розважальні комплекси та інші розважальні заклади; Спортзали і фітнес-центри; Заклади громадського харчування; Заклади культури; Заклади освіти; Планова медична та стоматологічна допомога. 4 етап виходу з карантину. Інфографіка: Кабінет Міністрів Як повідомляли Українські Новини, у МОЗ показали з якою швидкістю поширюється коронавірус в Україні. Крім того, коли розпочнеться перший етап плану Шмигаля щодо виходу з карантину і що дозволять. На першому етапі планується відкрити парки, сквери, лісопарки та прибережні зони відпочинку, за винятком дитячих майданчиків.