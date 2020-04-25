В Минздраве показали с какой скоростью распространяется коронавирус в Украине

В Минздраве показали график скорости распространения COVID-19 в Украине. Согласно ему, первый случай коронавируса зафиксировали 3 марта. По состоянию на 25 апреля в стране более 8 тыс. инфицированных новым вирусом.

"Первый случай COVID-19 было зафиксировано 3 марта в Черновицкой области. Сегодня больные есть во всех регионах Украины, а суммарное количество людей с COVID-19 составляет 8125 человек", - говорится в сообщении.



Топ-10 областей по скорости распространения коронавируса





Черновицкая область- 1308

Киев - 1159

Ивано-Франковская область - 700

Тернопольская область - 565

Киевская область - 519

Ровенская область - 483

Винницкая область - 377

Житомирская область- 337

Львовская область- 317

Кировоградская область - 306







Как сообщали Українські Новини, Кабмин представил 5-этапный план выхода из карантина. Первый этап выхода из карантина будет вводиться, если в течение 10 дней подряд соотношение зафиксированных случаев заболевания коронавирусом среди всех заболевших не меняется или удерживается в пределах 5%.



Кроме того, согласно плану Шмыгаля по выходу из карантина спортзалы откроют дважды.