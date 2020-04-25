подписаться на рассылку
26.9 27.35
28.85 29.5
˟
25 апреля 2020, суббота, 18:28 5062
Медицина 2020-04-25T18:32:13+03:00
Українські Новини
В Минздраве показали с какой скоростью распространяется коронавирус в Украине

В Минздраве показали с какой скоростью распространяется коронавирус в Украине

Валерия Драгомирова
Минздрав, Коронавирус, коронавирус в Украине
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

В Минздраве показали график скорости распространения COVID-19 в Украине. Согласно ему, первый случай коронавируса зафиксировали 3 марта. По состоянию на 25 апреля в стране более 8 тыс. инфицированных новым вирусом

"Первый случай COVID-19 было зафиксировано 3 марта в Черновицкой области. Сегодня больные есть во всех регионах Украины, а суммарное количество людей с COVID-19 составляет 8125 человек", - говорится в сообщении.

Топ-10 областей по скорости распространения коронавируса

  • Черновицкая область- 1308
  • Киев - 1159
  • Ивано-Франковская область - 700
  • Тернопольская область - 565
  • Киевская область - 519
  • Ровенская область - 483
  • Винницкая область - 377
  • Житомирская область- 337
  • Львовская область- 317
  • Кировоградская область - 306



Как сообщали Українські Новини, Кабмин представил 5-этапный план выхода из карантина. Первый этап выхода из карантина будет вводиться, если в течение 10 дней подряд соотношение зафиксированных случаев заболевания коронавирусом среди всех заболевших не меняется или удерживается в пределах 5%.

Кроме того, согласно плану Шмыгаля по выходу из карантина спортзалы откроют дважды. 

 

Больше новостей о: Минздрав Коронавирус коронавирус в Украине

В Киеве за сутки 37 новых случаев коронавируса. В каком районе больше всего заражений
Когда начнется первый этап плана Шмыгаля по выходу из карантина и что разрешат
Новости
Четвертый этап выхода из карантина. При каких условиях заработает метро и общественный транспорт 19:23 Инфографика
В Украине второй раз за неделю произошло землетрясение. Подземные толчки ощутили в Одессе 18:53
В Минздраве показали с какой скоростью распространяется коронавирус в Украине 18:28
Запорожье закрыло общежитие из-за вспышки коронавируса 17:48
От разговоров о выходе из карантина власти нужно переходить к действиям, — Бойко 17:05
больше новостей
Пенсии в мае повысят не всем: кому "светит" индексация и как изменятся выплаты 05:30
Пенсионный фонд начал платить "Вовыну тысячу", Нефедову выплатили сразу 194 07:00 Новости дня
Повлияет ли выплата "коронавирусной" тысячи на расчет субсидий. Решение Кабмина 05:30
В апреле выплаты могут получить не все. Пенсионеров предупредили о возможной задержке 05:45
Жара и солнечный свет убьют коронавирус летом, – Белый дом 10:19
больше новостей
Медработники Одесского онкодиспансера пожаловались на мужа Дубининой Лукьянчука в Минздрав: вымогает деньги у пациентов 19:03 Документ
Денис Колесник носит часы Hublot. Фото: Страна
Муж генпрокурора Венедиктовой носит часы Hublot с бриллиантами за полтора миллиона гривен 17:58
В Житомирской области вспыхнул новый масштабный лесной пожар 19:57
Донецк переименовали в Сталино. Глава боевиков Пушилин подписал соответствующий указ 10:54
Цены на электроэнергию могут подскочить из-за ограничения мощности энергоблоков АЭС, - "Энергоатом" 19:44
больше новостей
За сутки почти полтысячи новых случаев коронавируса. В Украине уже более 8 тыс. заболевших
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok