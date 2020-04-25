За добу майже півтисячі нових випадків коронавірусу. В Україні вже понад 8 тис. хворих 09:49 Карта

Сьогодні 45-й день карантину. До його закінчення залишилося 16 днів 08:51

У світі від коронавірусу померли майже 200 тисяч осіб. Дані на 25 квітня 08:22 Інфографіка

За рік президентства Зеленський не знайшов часу, щоб призначити 100 голів районів 06:17