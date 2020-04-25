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25 квітня 2020, субота, 09:49 24 Карта
Медицина 2020-04-25T10:45:01+03:00
Українські Новини
За добу майже півтисячі нових випадків коронавірусу. В Україні вже понад 8 тис. хворих

За добу майже півтисячі нових випадків коронавірусу. В Україні вже понад 8 тис. хворих

Надежда Комендантова
Коронавірус, коронавірус в Україні, статистика коронавірусу, Захворюваність на коронавірус
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

В той час, як сьогодні сьогодні розпочався 45-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня з-за епідемії коронавіруса COVID-19, станом на ранок 25 квітня, в Україні коронавірусом заразилися 8125 людина. За останню добу зафіксовано 478 нових випадків зараження.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

"За даними ЦГЗ, станом на 09:00 25 квітня в Україні 8125 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 201 летальний, 782 пациенти одужали. За добу зафіксовано 478 нових випадків", - йдеться в повідомленні.

Зараз коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 377 випадків;

Волинська область - 212 випадку;
Дніпропетровська область - 240 випадків;
Донецька область - 27 випадків;
Житомирська область - 337 випадків;
Закарпатська область - 286 випадків;
Запорізька область - 171 випадок;
Івано-Франківська область - 700 випадків;
Кіровоградська область - 306 випадків;
м. Київ - 1159 випадків;
Київська область - 519 випадків;
Львівська область - 317 випадків;
Луганська область - 28 випадків;
Миколаївська область - 103 випадки;
Одеська область - 183 випадку;
Полтавська область - 169 випадків;
Рівненська область - 483 випадку;
Сумська область - 94 випадку;
Тернопільська область - 565 випадків;
Харківська область - 125 випадків;
Херсонська область - 79 випадків;
Хмельницька область - 66 випадків;
Чернівецька область - 1308 випадків;
Черкаська область - 249 випадків;
Чернігівська область - 22 випадки.

 

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов прогнозував деяке пом'якшення обмежувальних заходів, але подовжений карантин пройде без послаблень. Музеї та бібліотеки відкривати не будуть.

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