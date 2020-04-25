подписаться на рассылку
26.9 27.35
28.85 29.5
˟
25 апреля 2020, суббота, 08:51 329 Инфографика
Политика 2020-04-25T08:53:29+03:00
Українські Новини
Сегодня 45-й день карантина. До его окончания осталось 16 дней

Сегодня 45-й день карантина. До его окончания осталось 16 дней

Надежда Комендантова
Карантин, коронавирус в Украине, карантин в Украине, Заболеваемость коронавирусом

В то время, как Кабмин представил 5-этапный план выхода из карантина, а во всем мире от коронавируса умерли 196 тысяч человек, сегодня начался 45-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

На заседании Кабмина 22 апреля было принято решение о продлении карантина до 11 мая.

До этой даты осталось 16 дней.

В результате карантина и прочих ограничительных мер учебные заведение перешли на дистанционное обучение, запрещены массовые собрания граждан, остановлено международное и междугороднее пассажирское сообщение, метрополитен в Киеве, Харькове и Днипре, а городской транспорт работает по специальным пропускам.

Прекращена работа кинотеатров и прочих развлекательных учреждений, магазинов, кроме аптек, продуктовых магазинов и магазинов бытовой химии.

Граждан призвали минимизировать появление на улицы и носить средства защиты.

Карантин в Украине отменят – когда: процент заболевших украинцев останется неизменным как минимум на протяжении 10 дней; в больницах останется менее 50% пациентов с COVID-19.

В то же время, Всемирная организация здравоохранения оценивает летальность от COVID-19 на уровне 3,4%. Но стоит помнить, что для 96,6% больных этот недуг не будет таких последствий. Стремительный рост больных не означает, что заболеете именно Вы.

Чтобы защитить себя:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Помните! Обычное мытье рук предупреждает заражение не только новой коронавирусной инфекцией, но и рядом других опасных заболеваний. Мыть руки следует 20 - 40 секунд теплой водой с мылом или обработать антисептиком, содержание спирта в котором не менее 60%.

Напомним, первый этап выхода из карантина будет вводиться, если в течение 10 дней подряд соотношение зафиксированных случаев заболевания коронавирусом среди всех заболевших не меняется или удерживается в пределах 5%. 

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов прогнозировал некоторое смягчение ограничительных мер, но продленный карантин пройдет без ослаблений. Музеи и библиотеки открывать не будут.

Больше новостей о: Карантин коронавирус в Украине карантин в Украине Заболеваемость коронавирусом

Пять комедийных фильмов, которые можно посмотреть ...
The Rolling Stones на самоизоляции записали новую ...
Обсервацию будут проходить только те, у кого нет с...
В мире от коронавируса умерли почти 200 тысяч чело...
Сегодня 45-й день карантина. До его окончания осталось 16 дней
В мире от коронавируса умерли почти 200 тысяч человек. Данные на 25 апреля
Новости
За сутки почти полтысячи новых случаев коронавируса. В Украине уже более 8 тыс. заболевших 09:42 Карта
Согласно плану Шмыгаля по выходу из карантина спортзалы откроют дважды 09:19 Инфографика
Карантин. Фото: Pixabay
Сегодня 45-й день карантина. До его окончания осталось 16 дней 08:51 Инфографика
В мире от коронавируса умерли почти 200 тысяч человек. Данные на 25 апреля 08:22 Инфографика
Зарплата за неполный месяц экс-министра здравоохранения, который ушел в разгар эпидемии, составила 43 тыс. грн 06:40 Документ
больше новостей
Пенсионный фонд начал платить "Вовыну тысячу", Нефедову выплатили сразу 194 07:00 Новости дня
Повлияет ли выплата "коронавирусной" тысячи на расчет субсидий. Решение Кабмина 05:30
Пенсионный фонд начал выплачивать "коронавирусную тысячу" 16:29
Пенсии в мае повысят не всем: кому "светит" индексация и как изменятся выплаты 05:30
Жара и солнечный свет убьют коронавирус летом, – Белый дом 10:19
больше новостей
Денис Колесник носит часы Hublot. Фото: Страна
Муж генпрокурора Венедиктовой носит часы Hublot с бриллиантами за полтора миллиона гривен 17:58
В НАПК заявили, что Зеленский может не декларировать расходы на поездку в Оман 10:11
Медработники Одесского онкодиспансера пожаловались на мужа Дубининой Лукьянчука в Минздрав: вымогает деньги у пациентов 19:03 Документ
Глава Таможни Нефедов надбавками увеличил себе оклад в 6,5 раз 10:36 Документ
В Житомирской области вспыхнул новый масштабный лесной пожар 19:57
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok