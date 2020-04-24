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24 квітня 2020, пʼятниця, 21:49 126
Кабмін 2020-04-24T22:00:25+03:00
Українські Новини
Кабмін представив 5-етапний план виходу з карантину

Кабмін представив 5-етапний план виходу з карантину

Ярина Вацяк
Карантин, Кабмін, Коронавірус, Covid-19, скасування карантину
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

Кабінет Міністрів представив 5-етапний план виходу з карантину, який продовжили до 11 травня.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram, передають Українські Новини.

Так, згідно з планом, перший етап виходу з карантину буде вводитися, якщо протягом 10 днів підряд співвідношення зафіксованих випадків захворювання на коронавірус серед усіх хворих не змінюється або утримується в межах 5%.

Так, на першому етапі планується відкрити парки, сквери, лісопарки та прибережні зони відпочинку, але не дитячі майданчики, також відкрити частину салонів краси, відновити тренування в командних видах спорту, відновити оптову та роздрібну торгівлю непродовольчими товарами, кав'ярні на винос, автомийки, веломагазини і велопрокат, а також дозволити роботу нотаріусів, адвокатів та аудиторів.

Другий етап буде вводитися, якщо протягом 10 днів підряд відсоток виявлених випадків серед всіх протестованих щодня знижується.

Тоді відкриють побутове обслуговування населення, відновлять заняття в школах для учнів випускних класів, які дозволять працювати закладам громадського харчування на винос, відкриють кінотеатри під відкритим небом, спортзали, готелі, відновлять спортивні змагання, в яких зможуть брати участь не більш як 50 осіб без глядачів.

Для третього етапу кількість людей, що одужали, протягом 10 днів поспіль не має перевищувати у два рази кількість нових виявлених випадків захворювання.

Тоді знімуться обмеження зі спортивних і дитячих майданчиків, деяких освітніх установ, відкриється для спецперевезень метрополітен, зможе працювати в межах області громадський транспорт, торгові центри (без розважальних зон), театри і кінотеатри, готелі і санаторії, кафе і ресторани з відвідуванням.

На 4 етапі протягом 10 днів підряд кількість нових не пов'язаних між собою випадків щодня не менше ніж 5 на область.

За такої умови повністю запрацює громадський транспорт, ТРЦ, спортзали, культурні та освітні установи, а також планова медична та стоматологічна допомога.

Для введення 5 етапи припустимі тільки одноразові випадки, пов'язані з імпортом захворювання.

Тоді скасують всі введені раніше обмеження.

Як повідомляли Українські Новини, міністр охорони здоров'я Максим Степанов прогнозував деяке пом'якшення обмежувальних заходів, але подовжений карантин пройде без послаблень. Музеї та бібліотеки відкривати не будуть.

 

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