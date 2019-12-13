Бизнесмен обещает судится в международном суде с языковым омбудсменом, если она оштрафует детские кружки за русский язык

Бизнесмен обещает судится в международном суде с языковым омбудсменом, если она оштрафует детские кружки за ру

Извесный предприниматель и меценат Александр Меламуд довольно резко высказался по поводу инициативы языкового омбудсмена Татьяны Монаховой, которая заявила, что за несоблюдение положений закона о тотальной украинизации штрафы будут действовать даже для детских кружков.

"После того, как наша мовная гиднючка, в смысле омбудсмен, заявила, что будет накладывать штрафы за русскоязычные кружки для детей, у меня появилась здравая мысль. Буду бороться с этими уродами методом индивидуального сопротивления. Не насильственного.", - отметил Меламуд в заметке, размещенной на его персональной странице в социальной сети Facebook.

Далее предприниматель рассказал, как он собирается противостоять таким новациям от государственного чиновника Монаховой, которую уже прозвали в народе - "шпрехенфюрер".

"Потом подумал, ну что я могу сделать? Бабушек через дорогу не переводить? В смысле, закрыть все мои благотворительные программы? Им будет хуже?

Я открою детскую студию на русском языке. Пусть придут и оштрафуют, а я не заплачу. Пусть получат через суд. Я пройду все инстанции, а потом подам иск в международный суд.

Страну они хотят единую. Идиоты.(", - резюмировал Александр Меламуд.

Как информировали Українські Новини, депутат Верховной Рады Украины Максим Бужанский (фракция "Слуга народа") назвал намерения Правительственного уполномоченного по защите государственного языка Татьяны Монаховой штрафовать за несоблюдение положений закона о тотальной украинизации даже детские кружки "адским позорным бредом".