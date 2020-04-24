Ціни на електроенергію можуть підскочити через обмеження потужності енергоблоків АЕС, - "Енергоатом"

В той час, як українці заборгували за електроенергію 4,7 млрд гривень, Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" заявляє, що обмеження потужності енергоблоків атомних електростанцій (АЕС) негативно вплине на ціни на електроенергію.

Про це йдеться в повідомленні "Енергоатому", передають Українські Новини.

"З балансовими обмеженнями потужності енергоблоки АЕС безперервно працюють із 21 лютого 2020 року. В поточному місяці в період із 1 квітня по 18 квітня 2020 року резерв потужності АЕС становив від 333 до 997 МВт, 19 квітня він досяг величини 1 432 МВт, а в період 19-20 квітня (великодні свята) досягав 2 150 МВт", - сказано в ньому.

В "Енергоатомі" підкреслили, що на зниженій потужності працюють 8 із 11 працюючих енергоблоків атомних електростанцій (найменше навантаження на енергоблоці №1 Запорізької АЕС - 521 МВт при наявній потужності 1 000 МВт).

"Зазначимо, що обмеження наявної потужності енергоблоків АЕС (найдешевшої електроенергії з усіх видів генерацій) автоматично буде призводити до зростання частки в загальному балансі більш дорогих видів генерації (теплової та з поновлюваних джерел енергії), що в цілому буде негативно впливати на рівень цін на електроенергію і може призвести до суспільно-політичного резонансу", - підкреслили в компанії.

"Енергоатом" вважає за необхідне прийняття термінових заходів із метою забезпечення повного завантаження всіх наявних потужностей АЕС із метою забезпечення споживачів більш дешевою електроенергією.

Як повідомляли Українські Новини, трубно-колісний холдинг "Інтерпайп" заявив, що ціна електроенергії в останній тиждень березня зросла на 35% по відношенню до лютого.

Тим часом, ціна на електроенергію в Україні все ще в рази вище, ніж в Європі.