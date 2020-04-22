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22 апреля 2020, среда, 12:31 1388
Политика 2020-04-22T12:31:01+03:00
Українські Новини
В течении месяца Нефедов уйдет в отставку, - СМИ

В течении месяца Нефедов уйдет в отставку, - СМИ

Павел Твердохлиб
Кабмин, Таможня, Нефедов, ГФСУ, ГТСУ
Максим Нефедов Фото: Украинское Фото
Максим Нефедов Фото: Украинское Фото

Как рассказал порталу The Page собеседник в Кабмине, там практически утверждено решение о смене главы Государственной таможенной службы (ГТС) Максима Нефедова.

"Это вопрос времени. Думаю, что в течение месяца он уйдет в отставку", – сказал источник.

Сам Нефедов рассказывал репортерам о том, что в нынешних условиях менять ГТС довольно проблематично. Комитет по финансовой политике и налогам Верховной Рады преимущественно отстаивает интересы контрабандистов. А после того, как Нефедов ликвидировал теневой бюджет на таможне, денег банально стало не хватать даже на закупку расходных материалов и оплату коммунальных услуг.

Как информировали Українські Новини, председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов подтвердил обнародованную агентством информацию о начисляемых по согласованию с Минфином премиях в 600% от должностного оклада.

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