В течении месяца Нефедов уйдет в отставку, - СМИ

Как рассказал порталу The Page собеседник в Кабмине, там практически утверждено решение о смене главы Государственной таможенной службы (ГТС) Максима Нефедова.

"Это вопрос времени. Думаю, что в течение месяца он уйдет в отставку", – сказал источник.

Сам Нефедов рассказывал репортерам о том, что в нынешних условиях менять ГТС довольно проблематично. Комитет по финансовой политике и налогам Верховной Рады преимущественно отстаивает интересы контрабандистов. А после того, как Нефедов ликвидировал теневой бюджет на таможне, денег банально стало не хватать даже на закупку расходных материалов и оплату коммунальных услуг.

Как информировали Українські Новини, председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов подтвердил обнародованную агентством информацию о начисляемых по согласованию с Минфином премиях в 600% от должностного оклада.