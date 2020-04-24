Цушко назвав своєю провокацією подання декларації як кандидата на посаду заступника міністра фінансів

Колишній міністр економіки Василь Цушко, який претендує на посаду заступника міністра фінансів Сергія Марченка, назвав своєю провокацією подання декларації як кандидата на цю посаду.

Про це він повідомив Українським Новинам.

"Провокація", - прокоментував Цушко, додавши до відповіді у листуванні веселий смайлик.

Таким чином він дав зрозуміти, що це жарт.

Інших подробиць він не повідомив.

Як повідомляли Українські Новини, Цушко з 1 грудня 2006 року по 18 грудня 2007 року обіймав посаду міністра внутрішніх справ. З березня 2010 по грудень 2010 обіймав посаду міністра економіки в уряді Миколи Азарова. З грудня 2010 до березня 2014 обіймав посаду голови Антимонопольного комітету.

Тим часом стало відомо, що Цушко претендує на посаду заступника міністра фінансів.