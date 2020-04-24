Кандидат на должность замминистра финансов Цушко подпадает под люстрацию, но его нет в реестре

Бывший министр экономики Василий Цушко, который претендует на пост заместителя министра финансов Сергея Марченко, согласно закону об очищении власти подпадает под люстрацию, но его нет в реестре люстрированных лиц.

Об свидетельствует законодательство и реестр люстрированных лиц на сайте Министерства юстиции, передают Українські Новини.

По результатам поиска в реестре фамилия Цушко отсутствует.

При этом, согласно закону, должность председателя Антимонопольного комитета подпадает под люстрацию, а с декабря 2010 года до марта 2014 года Цушко занимал должность председателя Антимонопольного комитета.

Как сообщали Українськi Новини, Цушко с 1 декабря 2006 по 18 декабря 2007 занимал должность министра внутренних дел.

С марта 2010 по декабрь 2010 занимал должность министра экономики в правительстве Николая Азарова.

С декабря 2010 до марта 2014 занимал должность председателя Антимонопольного комитета.