подписаться на рассылку
26.85 27.25
28.9 29.5
˟
  • Новости
  • Политика
  • Кандидат на должность замминистра финансов Цушко подпадает под люстрацию, но его нет в реестре
24 апреля 2020, пятница, 18:36 1481
Политика 2020-04-24T18:36:46+03:00
Українські Новини
Кандидат на должность замминистра финансов Цушко подпадает под люстрацию, но его нет в реестре

Кандидат на должность замминистра финансов Цушко подпадает под люстрацию, но его нет в реестре

Надежда Комендантова
Люстрация, Антимонопольный комитет, Замминистра финансов, Василий Цушко
Василий Цушко.
Василий Цушко.

Бывший министр экономики Василий Цушко, который претендует на пост заместителя министра финансов Сергея Марченко, согласно закону об очищении власти подпадает под люстрацию, но его нет в реестре люстрированных лиц.

Об свидетельствует законодательство и реестр люстрированных лиц на сайте Министерства юстиции, передают Українські Новини.

По результатам поиска в реестре фамилия Цушко отсутствует.

При этом, согласно закону, должность председателя Антимонопольного комитета подпадает под люстрацию, а с декабря 2010 года до марта 2014 года Цушко занимал должность председателя Антимонопольного комитета.

Как сообщали Українськi Новини, Цушко с 1 декабря 2006 по 18 декабря 2007 занимал должность министра внутренних дел.

С марта 2010 по декабрь 2010 занимал должность министра экономики в правительстве Николая Азарова.

С декабря 2010 до марта 2014 занимал должность председателя Антимонопольного комитета.

Больше новостей о: Люстрация Антимонопольный комитет Замминистра финансов Василий Цушко

Под Киевом в еще двух общежитиях вспышка коронавируса
Обсервацию будут проходить только те, у кого нет смартфонов, - Офис Президента
Новости
Цушко назвал своей провокацией подачу декларации как кандидата на должность замминистра финансов 19:33
В кабинете замдиректора Института рака нашли прослушку 19:25
Малые и средние производители продуктов из-за закрытия рынков не смогут реализовать товар, - УКАБ 19:15
Ровно накрыла сильная пылевая буря 19:12
Медработники Одесского онкодиспансера пожаловались на мужа Дубининой Лукьянчука в Минздрав: вымогает деньги у пациентов 19:03 Документ
больше новостей
Кому в апреле пересчитают пенсии и сколько добавят 05:30
Пенсионный фонд начал платить "Вовыну тысячу", Нефедову выплатили сразу 194 07:00 Новости дня
Повлияет ли выплата "коронавирусной" тысячи на расчет субсидий. Решение Кабмина 05:30
Пенсионный фонд начал выплачивать "коронавирусную тысячу" 16:29
Гробки-2020 перенесли: когда в Украине пройдут поминальные дни 06:30
больше новостей
В НАПК заявили, что Зеленский может не декларировать расходы на поездку в Оман 10:11
Глава Таможни Нефедов надбавками увеличил себе оклад в 6,5 раз 10:36 Документ
Денис Колесник носит часы Hublot. Фото: Страна
Муж генпрокурора Венедиктовой носит часы Hublot с бриллиантами за полтора миллиона гривен 17:58
Аваков после проигрыша всех возможных судов по "раздаче оружия" решил вообще "засекретить" эту тему 07:15 Документ
Донецк переименовали в Сталино. Глава боевиков Пушилин подписал соответствующий указ 10:54
больше новостей
Зеленский назначил нового ивано-франковского губернатора вместо Шмыгаля
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok