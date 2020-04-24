Малі та середні виробники продуктів через закриття ринків не зможуть реалізувати товар, - УКАБ

Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" зазначає, що малі та середні виробники продуктів харчування через закриття продовольчих ринків не зможуть реалізувати свій товар у той час, як виробники не хочуть відстрочувати платежі торговим мережам за поставлену продукцію

Про це Українським Новинам повідомив аналітик УКАБа Андрій Мартиненко.

"Негативним моментом, який вплине на продовольчу безпеку в найближчій перспективі, є закриття продовольчих сільськогосподарських ринків, через що малі та середні виробники продуктів харчування, зокрема овочів, будуть позбавлені можливості їх реалізувати", - сказав він.

За словами Мартиненка, втрата доходів малими та середніми виробниками від вирощеної продукції позбавить їх можливості в подальшому займатися виробництвом через відсутність фінансових можливостей для здійснення посівів, утримання худоби та іншого.

Крім того, негативно впливає на продовольчу безпеку країни імпорт овочів і молочної продукції великими торговельними мережами.

Мартиненко зазначив, що імпорт насамперед може шкодити вітчизняному виробнику, при цьому в подальшому торгові мережі можуть отримати негативний результат, оскільки купівельна спроможність населення знизиться через високі ціни на імпортні товари.

Водночас аналітик констатував, що наразі Україна повною мірою забезпечена продуктами харчування і відчутного дефіциту продуктів харчування немає.

При цьому позитивним моментом він вважає державне регулювання цін на окремі соціально значущі продукти харчування та медичні препарати, роботу уряду над умовами роботи продовольчих ринків у період карантину, а також поступове налагодження співпраці між малими та середніми виробниками продукції і великими торговельними мережами.

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