підписатися на розсилку
26.85 27.25
28.9 29.5
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Малі та середні виробники продуктів через закриття ринків не зможуть реалізувати товар, - УКАБ
24 квітня 2020, пʼятниця, 19:15 4
Економіка 2020-04-24T19:34:05+03:00
Українські Новини
Малі та середні виробники продуктів через закриття ринків не зможуть реалізувати товар, - УКАБ

Малі та середні виробники продуктів через закриття ринків не зможуть реалізувати товар, - УКАБ

Ярина Вацяк
Карантин, закриття ринків, виробники продуктів
Ринок
Ринок

Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" зазначає, що малі та середні виробники продуктів харчування через закриття продовольчих ринків не зможуть реалізувати свій товар у той час, як виробники не хочуть відстрочувати платежі торговим мережам за поставлену продукцію

Про це Українським Новинам повідомив аналітик УКАБа Андрій Мартиненко.

"Негативним моментом, який вплине на продовольчу безпеку в найближчій перспективі, є закриття продовольчих сільськогосподарських ринків, через що малі та середні виробники продуктів харчування, зокрема овочів, будуть позбавлені можливості їх реалізувати", - сказав він.

За словами Мартиненка, втрата доходів малими та середніми виробниками від вирощеної продукції позбавить їх можливості в подальшому займатися виробництвом через відсутність фінансових можливостей для здійснення посівів, утримання худоби та іншого.

Крім того, негативно впливає на продовольчу безпеку країни імпорт овочів і молочної продукції великими торговельними мережами.

Мартиненко зазначив, що імпорт насамперед може шкодити вітчизняному виробнику, при цьому в подальшому торгові мережі можуть отримати негативний результат, оскільки купівельна спроможність населення знизиться через високі ціни на імпортні товари.

Водночас аналітик констатував, що наразі Україна повною мірою забезпечена продуктами харчування і відчутного дефіциту продуктів харчування немає.

При цьому позитивним моментом він вважає державне регулювання цін на окремі соціально значущі продукти харчування та медичні препарати, роботу уряду над умовами роботи продовольчих ринків у період карантину, а також поступове налагодження співпраці між малими та середніми виробниками продукції і великими торговельними мережами.

Як повідомляли Українські Новини, незважаючи на те, що багато орендодавці можуть піти на скасування плати за оренду в період карантину, генеральний директор консалтингової компанії NAI Ukraine Віталій Бойко прогнозує скорочення кількості магазинів роздрібної торгівлі внаслідок карантину.

 

Більше новин про: Карантин закриття ринків виробники продуктів

Обсервацію будуть проходити тільки ті, у кого немає смартфонів, - Офіс Президента
Зеленський призначив нового івано-франківського губернатора замість Шмигаля
Новини
Цушко назвав своєю провокацією подання декларації як кандидата на посаду заступника міністра фінансів 19:33
Малі та середні виробники продуктів через закриття ринків не зможуть реалізувати товар, - УКАБ 19:15
Медпрацівники Одеського онкодиспансеру поскаржилися на чоловіка Дубініної Лук'янчука в МОЗ: вимагає гроші у пацієнтів 19:03 Документ
Арахамія заявив, що в Грузії будуть великі проблеми, в разі відкликання з України посла з-за Саакашвілі 18:48
Під Києвом у ще двох гуртожитках спалах коронавіруса 18:32
більше новин
Чиновники ігнорують рішення Зеленського стосовно "Укрбуду" 16:53 Прес-реліз
"Енергоатом" спочатку виклав, а потім видалив прес-релізи про ситуацію з енергоблоками АЕС 22:03
Працівники державного агропідприємства на Полтавщині звернулися до Президента за захистом від "депутата-рейдера зі Слуги народу" Трухіна 12:33
Методологія "Укравтодору" базована на європейському досвіді, - Кава 13:13
"П'ятирічна боротьба із репресивною машиною": Буча відстояла право на свої межі, - Федорук 11:19
більше новин
Глава Митниці Нефьодов надбавками збільшив собі зарплатню в 6,5 разів 10:40
Чиновники ігнорують рішення Зеленського стосовно "Укрбуду" 16:53 Прес-реліз
Пожежа в лісі під Києвом. Скріншот відео PavlovskyNews
Під Києвом спалахнув ліс. Задимлення перекриває сонце 15:58
Колишній глава "Укрзалізнці" Марчек задекларував у квітні зарплату більше, ніж у Трампа 06:40
Нацрада з телебачення обрала своєю головою Ольгу Герасим'юк 19:57
більше новин
Міністр з уряду Азарова претендує на посаду заступника міністра фінансів
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok