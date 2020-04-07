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07 апреля 2020, вторник, 17:26 120
Бизнес 2020-04-07T17:32:19+03:00
Українські Новини
Многие арендодатели могут пойти на отмену платы за аренду в период карантина, - эксперт

Многие арендодатели могут пойти на отмену платы за аренду в период карантина, - эксперт

Надежда Комендантова
Карантин, коронавирус в Украине, отмена арендной платы, арендная плата, плата за аренду
Арендная плата. Фото: kapitoliy.net.ua
Арендная плата. Фото: kapitoliy.net.ua

Генеральный директор консалтинговой компании NAI Ukraine Виталий Бойко считает, что на отмену платы за аренду торговых мест в период карантина могут пойти многие арендодатели.

Об этом он сообщил в интервью Українським Новинам.

"Пойдут на это многие, потому что ритейлеры в кризисный период более организованы и часто выступают одним фронтом, в отличие от лендлордов, которые разобщены и склонны к панике", - сказал он.

Бойко отметил, что если арендаторам можно не платить за аренду, то для арендодателей тоже должны быть уступки.

Также он рекомендует арендаторам исправно платить за коммунальные и эксплуатационные услуги, или компромиссную плату, а окончательно разбираться уже после завершения карантина.

"В этой ситуации "lose-lose" - теряют все. А кто пострадает больше, зависит от срока заморозки", - подчеркнул Бойко.

Как сообщали Українськi Новини, в законе, направленном на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), изменена норма об уплате аренды: вместо обязательного освобождения от уплаты предусмотрена только ее возможность. При этом ТРЦ Dream Town и ТРЦ Ocean Plaza в Киеве решили не начислять арендную плату арендаторам в период карантина.

Рада разрешила не платить за аренду на время карантина.

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