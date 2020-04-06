Производители не хотят отсрочивать платежи торговым сетям за поставленную продукцию

Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" заявляет, что некоторые торговые сети начали требовать от производителей дополнительного увеличения срока отсрочки платежа за поставленную продукцию.

Об этом говорится в сообщении УКАБа, передают Українськi Новини.

"Согласно информации, которая начала поступать от компаний-членов УКАБ, некоторые торговые сети начали требовать от производителей основных продуктов питания дополнительного увеличения отсрочки платежа за поставленную продукцию на несколько месяцев", - сказано в нем.

По мнению ассоциации, такие требования являются неприемлемыми, учитывая то, что спрос на продукты питания в супермаркетах существенно вырос в связи с закрытием продовольственных рынков.

Также это противоречит рекомендациям Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, которое проводило совещание с представителями производителей продовольствия, а также торговых сетей с целью выработки меморандума о лучшем взаимодействии и ослаблении требований со стороны супермаркетов к поставщикам продовольствия.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства констатирует, что по состоянию на 1 апреля по сравнению с прошлой неделей (23-29 марта) запасы в основных торговых сетях гречневой крупы выросли на 36%, а сахара - на 33%.

Напомним, торговая сеть АТБ снизит торговые наценки на крупы, овощи и фрукты.