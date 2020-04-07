подписаться на рассылку
26.8 27.4
28.8 29.6
˟
07 апреля 2020, вторник, 20:40 544
Недвижимость 2020-04-07T20:40:39+03:00
Українські Новини
После карантина количество магазинов розничной торговли в Украине сократится, - эксперт

После карантина количество магазинов розничной торговли в Украине сократится, - эксперт

Надежда Комендантова
Ритейл, Коронавирус, ритейлеры, коронавирус в Украине, рынок ритейла
Магазин. Фото: delo.ua
Магазин. Фото: delo.ua

Несмотря на то, что многие арендодатели могут пойти на отмену платы за аренду в период карантина, генеральный директор консалтинговой компании NAI Ukraine Виталий Бойко прогнозирует сокращение количества магазинов розничной торговли вследствие карантина.

Об этом он сообщил в интервью Українським Новинам.

"На сегодняшний день ритейлеры столкнулись с большими финансовыми проблемами: у кого замороженный товар, у кого закрыты магазины, соответственно нет доходов, коллекции устаревают и многие другие проблемы. И это все в итоге приведет к сокращению количества магазинов", - сказал Бойко.

По его словам, вследствие карантина замедлилось подписание новых договоров аренды.

"Персонал в большинстве компаний ритейлеров сейчас находится тоже на карантине. К тому же, они не могут уйти на ремонт. У них также есть дефицит денежных средств и нет возможности внести предоплату. Все эти факторы влияют на темпы подписания договоров", - отметил Бойко.

При этом владельцы торговых площадей также не спешат подписывать большое количество договоров, поскольку в период карантина они рискуют получить арендную ставку ниже, чем она будет после снятия ограничений.

Как сообщали Українськi Новини, Бойко прогнозирует повышение вакантности офисной недвижимости вследствие карантина.

NAI Ukraine является украинским представительством сети консалтинговых компаний NAI Global, одного из крупнейших мировых брокеров, который представлен в 55 странах.

Тем временем, в СМИ появился примерный план смягчения карантина. 

 

Больше новостей о: Ритейл Коронавирус ритейлеры коронавирус в Украине рынок ритейла

Вслед за Черновцами, Днипро закрывает город для автомобилей из других областей
Зеленский изменил состав СНБО
Новости
Майское 20-градусное тепло возвращается: прогноз погоды на 8 апреля 21:00
После карантина количество магазинов розничной торговли в Украине сократится, - эксперт 20:40
У младенца депутата Скороход подтвердили коронавирус. Состояние депутата ухудшилось 20:21
Открытые богослужения в церквях УПЦ (МП) возобновят после карантина 20:03
Зеленский призвал менять свои традиции на здоровье людей и праздновать Пасху дома 19:47
больше новостей
Выплата коронавирусной тысячи начнется уже на следующей неделе, но при одном условии 05:30
Дополнительные выплаты могут не перечислить автоматически. ПФ объяснил, что делать пенсионерам 05:45
Доллары покупать не стоит. Экономисты рассказали, чего ожидать от курса валют 05:05
Гривна продолжает стремительно расти. Официальный курс валют на понедельник 05:10
В ПФ рассказали, как будут проводить "карантинные" выплаты пенсионерам 05:31
больше новостей
Выплата коронавирусной тысячи начнется уже на следующей неделе, но при одном условии 05:30
Юрист подал на Кабмин иск в суд о незаконности тотального карантина, - СМИ 09:33
Комиссионная экспертиза признала, что Стерненко совершил убийство, – Портнов 16:31
Зеленский не будет обязывать Кучму и Ермака отзывать подписи под решением о консультативном совете в ТКГ 17:25
В Киеве националисты напали на людей, бесплатно раздающих маски, - СМИ 03:47
больше новостей
Площадь пожара в Чернобыльской зоне увеличилась, радиация не превышает норму, - ГосЧС
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok