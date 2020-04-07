После карантина количество магазинов розничной торговли в Украине сократится, - эксперт

Несмотря на то, что многие арендодатели могут пойти на отмену платы за аренду в период карантина, генеральный директор консалтинговой компании NAI Ukraine Виталий Бойко прогнозирует сокращение количества магазинов розничной торговли вследствие карантина.

Об этом он сообщил в интервью Українським Новинам.

"На сегодняшний день ритейлеры столкнулись с большими финансовыми проблемами: у кого замороженный товар, у кого закрыты магазины, соответственно нет доходов, коллекции устаревают и многие другие проблемы. И это все в итоге приведет к сокращению количества магазинов", - сказал Бойко.

По его словам, вследствие карантина замедлилось подписание новых договоров аренды.

"Персонал в большинстве компаний ритейлеров сейчас находится тоже на карантине. К тому же, они не могут уйти на ремонт. У них также есть дефицит денежных средств и нет возможности внести предоплату. Все эти факторы влияют на темпы подписания договоров", - отметил Бойко.

При этом владельцы торговых площадей также не спешат подписывать большое количество договоров, поскольку в период карантина они рискуют получить арендную ставку ниже, чем она будет после снятия ограничений.

Как сообщали Українськi Новини, Бойко прогнозирует повышение вакантности офисной недвижимости вследствие карантина.

NAI Ukraine является украинским представительством сети консалтинговых компаний NAI Global, одного из крупнейших мировых брокеров, который представлен в 55 странах.

Тем временем, в СМИ появился примерный план смягчения карантина.