Вірусолог допускає різкий сплеск захворюваності на коронавірус після відміни карантину

В той час, як продовження карантину, який продовжили до 11 травня, не передбачає послаблень у вигляді відкриття музеїв і бібліотек, старший науковий співробітник Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського Національної академії медичних наук Віктор Марієвський допускає можливість різкого сплеску захворюваності коронавирусной інфекцією після скасування карантинних заходів.

Про це він повідомив Українським Новинам.

"Сплеску (коронавірусу) варто очікувати при скасування карантину, враховуючи те, що коли-небудь його доведеться скасувати", - сказав він

Марієвський зазначив, що велика ймовірність повторного зараження перехворіли коронавірусом, яке, за його словами, вже доведено.

За його спостереженнями, навіть під час дії карантинних заходів багато людей не дотримуються їх, а також неправильно носять маски, що сприяє поширенню вірусу.

Крім того, причиною поширення захворювання може стати збереження протягом декількох днів життєздатності вірусу у фекаліях, що також було доведено.

Як повідомляли Українські Новини, міністр охорони здоров'я Максим Степанов прогнозував деяке пом'якшення обмежувальних заходів.

Зокрема, Міністерство охорони здоров'я запропонувало дозволити прогулянки в парках з обмеженням кількості осіб, які їх здійснюють, та з регламентацією використання засобів індивідуального захисту, а також відкрити для відвідувачів музеїв і бібліотек з умовою дотримання дистанції, використання засобів індивідуального захисту і проведення скринінгу температури.