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24 апреля 2020, пятница, 11:55 293
Общество 2020-04-24T11:56:05+03:00
Українські Новини
В Чернобыльской зоне потушили один пожар. Осталось еще два

В Чернобыльской зоне потушили один пожар. Осталось еще два

Кира Молчанова
Киевская область, Пожар в Чернобыльской зоне, Чернобыльская зона, Пожар в Киевской области
Пожар в Чернобыльской зоне. Фото: пресс-служба ГосЧС
Пожар в Чернобыльской зоне. Фото: пресс-служба ГосЧС

Пока Киев опять возглавил рейтинг городов с самым грязним воздухом, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) локализировала пожар в Чернобыльской зоне отчуждения на территории Дитяткивского лесничества.

Об этом говорится в сообщении службы, передают Українськi Новини.

"Сегодня в 9:00 пожар вблизи с. Рассоха в зоне отчуждения, на территории Дитяткивского лесничества, локализирован", - сказано в нем.

Сейчас основные усилия ГосЧС направлены на локализацию 2-х очагов тления пеньков, остатков древесины и торфянике в ячейках, пройденных огнем в с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка.

Пожарные тянут шланги для тушения возгорания.

Пожар в Чернобыльской зоне. Фото: пресс-служба ГосЧСПожар в Чернобыльской зоне. Фото: пресс-служба ГосЧС

Пожар в Чернобыльской зоне. Фото: пресс-служба ГосЧСПожар в Чернобыльской зоне. Фото: пресс-служба ГосЧС

Пожар в Чернобыльской зоне. Фото: пресс-служба ГосЧСПожар в Чернобыльской зоне. Фото: пресс-служба ГосЧС

Как сообщали Українськi Новини, на севере Житомирской области после обеда в четверг, 23 апреля, возник новый лесной пожар. Сейчас 1 пожар локализован, еще 1 тушат.

За 50 км от Киева в Вышгородском районе произошел очередной масштабный пожар в лесу. Лес горел в районе села Савянки.

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