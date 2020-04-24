В Чернобыльской зоне потушили один пожар. Осталось еще два

Пока Киев опять возглавил рейтинг городов с самым грязним воздухом, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) локализировала пожар в Чернобыльской зоне отчуждения на территории Дитяткивского лесничества. Об этом говорится в сообщении службы, передают Українськi Новини. "Сегодня в 9:00 пожар вблизи с. Рассоха в зоне отчуждения, на территории Дитяткивского лесничества, локализирован", - сказано в нем. Сейчас основные усилия ГосЧС направлены на локализацию 2-х очагов тления пеньков, остатков древесины и торфянике в ячейках, пройденных огнем в с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка. Пожарные тянут шланги для тушения возгорания. Пожар в Чернобыльской зоне. Фото: пресс-служба ГосЧС Пожар в Чернобыльской зоне. Фото: пресс-служба ГосЧС Пожар в Чернобыльской зоне. Фото: пресс-служба ГосЧС Как сообщали Українськi Новини, на севере Житомирской области после обеда в четверг, 23 апреля, возник новый лесной пожар. Сейчас 1 пожар локализован, еще 1 тушат. За 50 км от Киева в Вышгородском районе произошел очередной масштабный пожар в лесу. Лес горел в районе села Савянки.