Міністр з уряду Азарова претендує на посаду заступника міністра фінансів

Після того, як міністром фінансів став Сергій Марченко, на посаду його заступника стали розглядати Василя Цушка.

Про це йдеться в декларації кандидата, передають Українські Новини.

В оточенні Василя Цушка підтвердили Українським Новинам, що варіант призначення на посаду на даний момент розглядається.

Цушко з 1 грудня 2006 року по 18 грудня 2007 року обіймав посаду Міністра внутрішніх справ.

З березня 2010 по грудень 2010 займав посаду міністра економіки в уряді Миколи Азарова.

З грудня 2010 до березня 2014 обіймав посаду голови Антимонопольного комітету.

Цушко задекларував зарплату за 2019 в розмірі 8 178 гривень в ТОВ "Українська сировина" ЛТД.

Також в 2019 задекларував квартиру в Києві, площею 115 м. кв, та є власником 2-х земельних ділянок в Одеській та Київській області.

Як повідомляли Українські Новини, колишній міністр фінансів Ігор Уманський вважає головною причиною його звільнення бажання звільнити голів Державної податкової служби та Державної митної служби.

Україні протягом квітня-червня необхідно виплатити 50,55 млрд гривень за зовнішніми боргами і 91,21 млрд гривень за внутрішніми боргами.