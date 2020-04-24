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24 квітня 2020, пʼятниця, 13:35 6
Суспільство 2020-04-24T14:04:07+03:00
Українські Новини
У Києві з усіх заражених коронавірусом 10% — медики

У Києві з усіх заражених коронавірусом 10% — медики

Елена Новикова
Медики, Коронавірус, Зараження коронавірусом, Коронавірус у Києві
Медики. Фото: freepik
Медики. Фото: freepik

У Києві зафіксували вже 1122 випадків зараження коронавірусом. Майже 10 відсотків хворих у столиці це медики. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час брифінгу у п'ятницю, 24 квітня.

Так, повідомляється, що коронавірусом заразилися 111 медиків, 16 з них - лікуються в стаціонарах.

"Я хочу подякувати нашим лікарям, які рятують здоров'я і життя киян. Щодня вони, ризикуючи собою, виходять на бій з невидимим ворогом. Майже 10 відсотків з тих, хто захворіли в Києві, - це медики: лікарі, медсестри, молодший медичний персонал", - сказав Кличко

Він також повідомив, що в цілому, на сьогоднішній день у стаціонарах київських лікарень лікуються 217 хворих коронавірус. 39 дорослих - у важкому стані. Двоє з них підключені до апаратів штучної вентиляції легенів. Ще 57 осіб перебувають у лікарнях з підозрою на COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, для лікування одного пацієнта, хворого коронавірусом, потрібно від 5 до 15 тисяч гривень на добу.

Також у Київській області кількість хворих коронавірусом збільшилася на 54 людини до 505.

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