Сколько стоит лечение больных коронавирусом в Киеве и в каких случаях лекарства бесплатны

Для лечения одного пациента, больного коронавирусом, требуется от 5 до 15 тысяч гривен в сутки. Об этом сегодня, 24 апреля, во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Так, он сообщил, что те пациенты, которые лечатся дома, оплачивают лекарства самостоятельно.

"Лечение (коронавируса) зависит от особенностей течения болезни, от того, есть и у пациента сопутствующая патология или осложнения. Отмечу, что больше 90% медицинских препаратов, которые предусмотрены национальным списком основных лекарственных средств, есть в медучреждениях столицы. И пациенты с COVID-19, которые лечатся в стационарах, получают их бесплатно. Те люди, которым не требуется госпитализация и они лечатся дома, под контролем врачей, покупают лекарства соответственно за свой счет", - сообщил Кличко.

Также Кличко рассказал о приблизительной стоимости лечения пациентов с коронавирусом.

"Сказать точно, сколько денег тратят за сутки на одного пациента - невозможно, поскольку все зависит от степени тяжести болезни. Но, как говорят медики, в среднем предоставление помощи обходится приблизительно от 5 до 15 тысяч гривен за сутки лечения", - отметил Кличко.

Как сообщали Українські Новини, по данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 24 апреля в Украине 7647 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 193 летальных, 601 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 477 новых случаев.

Тем временем в Киевской области уже 505 заболевших.