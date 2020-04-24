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  • Коронавирус в мире зафиксировали у 2,7 млн человек. Данные на 24 апреля
24 апреля 2020, пятница, 08:42 375 Карта
Мир 2020-04-24T08:50:16+03:00
Українські Новини
Коронавирус в мире зафиксировали у 2,7 млн человек. Данные на 24 апреля

Коронавирус в мире зафиксировали у 2,7 млн человек. Данные на 24 апреля

Елена Новикова
Коронавирус, коронавирус в Германии, Смерть от коронавируса, коронавирус в Италии, Коронавирус в Испании, Коронавирус в мире, Профилактика коронавируса, Распространение коронавируса, Коронавирус в США, Коронавирус во Франции
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В пятницу, 24 апреля, по всему миру зарегистрировано 2 709 408 случаев заражения коронавирусом. Количество выздоровевших за сутки увеличилось до 738 490, 190 861 - умерли.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса. Центр регулярно обновляет статистику зафиксированных случаев в каждой стране.

Больше всего людей с подтвержденным диагнозом COVID-19 в США, где вирус подтвердили у 869 172 людей, 80 203 человек вылечились, а 49 954 - умерли.

На втором месте находится Испания. Коронавирусом заразились 213 024 человек. Выздоровели 89 250 и погибли 22 157 человек.

В Италии коронавирус потдтвердили у 189 973 человек, всего в стране 25 549 летальных случаев, а выздоровели от коронавируса 57 576 человек.

Во Франции COVID-19 стране заразились 159 460, умерли - 21 889, а выздоровели - 42 762 человек.

Германия, где зафиксировали 153 129 случаев, оказалась на пятом месте. Количество умерших в стране - 5 575 человек, а выздоровели 103 300.

Как защититься от коронавируса:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не касайтесь лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здороьяКак защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здороья

Как сообщали Українські Новини, по данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 23 апреля в Украине 7170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 летальных, 504 пациента выздоровели.

Также ООН считает, что коронавирус может в будущем привести к тому, что миллионы людей, живущих в зоне конфликтов, могут оказаться на грани голодания.

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