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24 квітня 2020, пʼятниця, 12:38 13
Суспільство 2020-04-24T14:00:04+03:00
Українські Новини
Скільки коштує лікування хворих коронавірусом в Києві і в яких випадках ліки безкоштовні

Скільки коштує лікування хворих коронавірусом в Києві і в яких випадках ліки безкоштовні

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в Києві, лікування коронавірусу
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Для лікування одного пацієнта, хворого на коронавірус, потрібно від 5 до 15 тисяч гривень на добу. Про це сьогодні, 24 квітня, під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Так, він повідомив, що ті пацієнти, які лікуються вдома, оплачують ліки самостійно.

"Лікування (коронавірусу) залежить від особливостей перебігу хвороби, від того, чи є у пацієнта супутня патологія або ускладнення. Зазначу, що більше 90% медичних препаратів, які передбачені національним переліком основних лікарських засобів, є в медустановах столиці. І пацієнти з COVID-19, що лікуються в стаціонарах, отримують їх безкоштовно. Ті люди, яким не потрібна госпіталізація і вони лікуються вдома, під контролем лікарів, купують ліки відповідно за свій рахунок", - повідомив Кличко.

Також Кличко розповів про приблизну вартість лікування пацієнтів з коронавірусом.

"Сказати точно, скільки грошей витрачають за добу на одного пацієнта - неможливо, оскільки все залежить від ступеня тяжкості хвороби. Але, як кажуть медики, в середньому надання допомоги обходиться приблизно від 5 до 15 тисяч гривень за добу лікування", - зазначив Кличко.

Як повідомляли Українські Новини, за даними ЦОЗ, станом на 9:00 24 квітня в Україні 7647 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 193 летальних, 601 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 477 нових випадків.

Тим часом у Київській області вже 505 хворих.

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