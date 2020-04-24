У Чорнобильській зоні загасили одну пожежу. Залишилося ще дві

Поки Київ знову очолив рейтинг міст з найбільш грязним повітрям, Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) локализировала пожежа в Чорнобильській зоні відчуження на території Дитятківського лісництва.

Про це йдеться в повідомленні служби, передають Українські Новини.

"Сьогодні о 9:00 пожежа поблизу с. Россоха в зоні відчуження, на території Дитяткивского лісництва, локалізована", - сказано в ньому.

Зараз основні зусилля Держнс спрямовані на локалізацію 2-х осередків тління пеньків, залишків деревини та торфовищі в комірках, пройдених вогнем в с. Крива Гора і с. Рудьки - с. Буряківка.

Пожежа в Чорнобильській зоні. Фото: прес-служба ДСНС

Пожежа в Чорнобильській зоні. Фото: прес-служба ДСНС

Пожежа в Чорнобильській зоні. Фото: прес-служба ДСНС

Як повідомляли Українські Новини, на півночі Житомирської області після обіду у четвер, 23 квітня, виник новий лісовий пожежа. Зараз 1 пожежу локалізовано, ще 1 гасять.

За 50 км від Києва у Вишгородському районі сталася чергова масштабна пожежа в лісі. Ліс горів у районі села Савянки.