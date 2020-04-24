Роттердам має намір провести Євробачення-2021. Медики отримають безкоштовні квитки

Через пандемію коронавірусу, Роттердам скасував проведення щорічного традиційного пісенного конкурсу "Євробачення", а концертний зал, призначений для конкурсу, переобладнали в госпіталь,, щоб допомогти в боротьбі з коронавірусом. Тим не менш, члени міської ради Роттердама, у четвер, 23 квітня, проголосували за те, щоб прийняти в себе конкурс "Євробачення" в 2021 році. Про це передає Wiwibloggs.

Наголошується, що Європейський мовний союз (EBU) запросив рішення від муніципалітету Роттердама до кінця цього місяця. Раніше з'явилися сумніви, чи продовжить Роттердам підготовку до вокального конкурсу, враховуючи, що йому потрібно покрити 6,7 млн євро втрачених інвестицій після скасування шоу в 2020 році. Деякі вважають, що ці мільйони євро краще витратити на боротьбу з бідністю в місті.

Крім того, міська рада заявила, що партія Leefbaar Rotterdam запропонувала безкоштовно роздати квитки тим, хто працює у сфері охорони здоров'я.

Захід може відбутися в ті ж дати, що і планувалося провести його в цьому році - 12-16 травня, і в тому ж місці - в концертному залі Ahoy.

Щоб дати остаточну відповідь, нідерландські організатори і Європейський мовний союз повинні вирішити ряд організаційних, адміністративних і фінансових питань. Очікується, що остаточну дату для проведення конкурсу оберуть в травні.

Як повідомляли Українські Новини, раніше через коронавірус Нідерланди скасували щорічний концерт "Євробачення".