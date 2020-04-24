Баканов попередив Разумкова про загрозу енергобезпеки через "зеленого" тарифу

Неконтрольоване збільшення виробників "зеленої" енергетики, тариф на яку пропонують знизити, і недосконалість ціноутворення несуть загрозу енергетичній безпеці країни і дестабілізації Об'єднаної енергетичної безпеки.

Про це йдеться в листі голови СБУ Івана Баканова до голови парламенту Дмитра Разумкова, повідомляє "Економічна правда".

В 2019 році частка електроенергії, виробленої з відновлюваних джерелах енергії (ВДЕ) збільшилася на 3,9%. Це створило додаткове фінансове навантаження на держкомпанії, які виплачують субсидії за "зеленим тарифом".

"Різке зростання обсягів виробництва дорогої енергії ВДЕ (середньозважена ціна 4,5 грн/кВт * год) і зменшення обсягів виробництва дешевої електроенергії гідростанцій (на 4128 млн кВт * год з 2018 року, тариф 0,674 кВт * год) і АЕС (на 1395 млн кВт * год з 2018 року, тариф 0,5567 кВт * год) призвело до виникнення заборгованості ДП Гарантований покупець перед виробниками ВДЕ 3,1 млрд грн на 1 квітня 2020 року", — йдеться в джерелі.

Поки частка "зеленої" енергетики буде рости, виникне дефіцит ДП Гарантований покупець в розмірі 14-19 мільярдів гривень. Зазначається, що НЕК "Укренерго" закладає на "зелений" тариф 8,6 млрд грн, при орієнтованої потреби 20-32 млрд грн.

Джерело зазначає, що розвиток "зеленої" енергетики переслідує комерційні цілі, але реальні потреби ОЕС України не враховує. Фахівці очікують дисбаланс роботи ринку та створення аварійних ситуацій.

Крім того, зростання "зеленої" енергетики може призвести до обмежень Запорізької АЕС, неможливості реалізації проекту видачі потужності Каховської ГЕС-2 (вартість проекту 12 млрд грн) і підвищення тарифів для населення.

В СБУ порекомендували перейти до нової конкурентної моделі підтримки "зеленої" енергетики і проводити аукціони з розподілу квоти, а також заборонити підключення ВДЕ, які будуть перешкоджати видачі потужності діючих об'єктів генерації.

Як повідомляли Українські Новини, Європейська бізнес-асоціація і Володимир Зеленський виступають проти ретроспективного перегляду "зеленого тарифу".

Що за ретроспективного перегляду "зелених" тарифів європейські країни змушені були виплачувати мільярди доларів інвесторам в якості компенсації збитків.