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  • Минэкоэнерго предложило инвесторам снизить "зеленый" тариф на 10-17% и продлить его на 5 лет
28 ноября 2019, четверг, 13:59 159
Экономика 2019-11-28T17:00:04+02:00
Українські Новини
Минэкоэнерго предложило инвесторам снизить "зеленый" тариф на 10-17% и продлить его на 5 лет

Минэкоэнерго предложило инвесторам снизить "зеленый" тариф на 10-17% и продлить его на 5 лет

зеленый тариф, Энергетика, Зеленая энергетика, Минэкоэнерго
Солнечные батареи. Фото: pexels
Солнечные батареи. Фото: pexels

Министерство энергетики и защиты окружающей среды предлагает инвесторам добровольно снизить действующий "зеленый" тариф на 10-17% и продлить срок его действия на 5 лет.

Об этом сообщил заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Константин Чижик в ходе Десятого международного инвестиционного форума по возобновляемой энергетике, передают Українські Новини.

Он сообщил, что для действующих объектов солнечной энергетики (СЭС) предлагается снизить "зеленый" тариф на 17%, а для объектов ветряной энергетики (ВЭС) предлагается снизить "зеленый" тариф на 10%.

Кроме того, предлагается снизить зеленый тариф для новых объектов возобновляемой энергетики (ВИЭ), в частности для СЭС предлагается снизить зеленый тариф на 15%, а для ВЭС - на 10%.

При этом срок действия тарифов продлится на 5 лет.

Также Чижик отметил, что большинство игроков рынка поддерживают данное предложение, при этом он не уточнил их количество или названия компаний, но  отметил, что общая мощность проектов ВИЭ этих инвесторов составляет около 1,2 ГВт.

"Для того, чтобы компания осталась на старом зеленом тарифе, должна ввести СЭС в эксплуатацию до 1 апреля 2020 года, а ВЭС - до 31 декабря 2020 года. Если компания не введет в эксплуатацию станцию в обозначенные сроки, у нее будет два выхода: либо она идет на реструктуризацию, либо на "зеленые" аукционы", - подчеркнул Чижик.

Как сообщали Українськi Новини, Минэкоэнерго планирует провести первый "зеленый" аукцион в апреле 2020 года.

Европейская бизнес-ассоциация и Владимир Зеленский выступают против ретроспективного пересмотра "зеленого тарифа".

Напонмим, что из-за ретроспективного пересмотра "зеленых" тарифов европейские страны вынуждены были выплачивать миллиарды долларов инвесторам в качестве компенсации убытков.

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