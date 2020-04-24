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24 квітня 2020, пʼятниця, 10:32 14
Силові структури 2020-04-24T10:32:49+03:00
Українські Новини
Екс-депутат Черненко зізнався в незаконному отриманні 600 тис. гривень компенсації за оренду житла

Екс-депутат Черненко зізнався в незаконному отриманні 600 тис. гривень компенсації за оренду житла

Елена Новикова
Блок Петра Порошенко, САП, нардеп, Олександр Черненко, компенсація за оренду житла
Олександр Черненко. Фото: Facebook/Олександр Черненко
Олександр Черненко. Фото: Facebook/Олександр Черненко

Колишній депутат Верховної Ради Олександр Черненко (Блок Петра Порошенка) пішов на угоду зі слідством і визнав свою провину в незаконному отриманні 600 тис. гривень компенсації за оренду житла в Києві, які вже добровільно виплатив.

Про це Українським Новинам повідомили в Спеціалізованої антикорупційної прокуратурі.

"Він визнав провину і пішов на угоду", - сказали у відомстві.

Компенсацію, яку він незаконно отримав, Черненко вже добровільно повернув.

Також, згідно з угодою, Черненко погодився на позбавлення волі на три роки умовно.

При цьому угоду має затвердити Вищий антикорупційний.

23 квітня відбулося засідання суду, але було перенесено на кінець квітня.

Як повідомляли Українські Новини, 163 депутата Верховної Ради отримали компенсацію вартості оренди житла або винайму готельного номера з державного бюджету в 4-му кварталі 2019 року.

Також перший віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук з фракції "Слуга народу" орендував квартиру у своєї тещі і отримує компенсацію з бюджету за житло іногороднім".

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