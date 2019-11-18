"Слуга народа" Стефанчук арендует квартиру у тещи и получает компенсацию за жилье иногородним

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук из фракции "Слуга народа", чья зарплата второй месяц оказалась больше чем у Разумкова,

Об этом сообщается на сайте организации "Чесно".

Уточняется, что Стефанчук подал ежегодную декларацию за 2018 как заместитель директора государственной организации "Национальный офис интеллектуальной собственности". Из документа следует, что он проживает в квартире площадью 101,8 кв. м с 2012 года. Жилье принадлежит Татьяне Ситарук.

Такую же фамилию носила жена Стефанчука до свадьбы, свидетельствуют данные из соцсетей. По информации журналистов, Татьяна Ситарук является матерью жены первого заместителя спикера парламента.

В комментарии Стефанчук подтвердил, что до сих пор живет в этой квартире:

"В этом году я плачу арендную плату за это жилье. Ее арендодатель платит налоги в порядке, предусмотренном законодательством ...", - отметил он.

На вопрос о том, платит Стефанчук за аренду помещения матери жены, он ответил, что платит "арендодателю по договору - владельцу квартиры".

"Право выбрать квартиру для проживания, как и место проживания - это мое право как арендатора", - заявил Стефанчук.

Стефанчук среди 120 народных депутатов 9 созыва, кто получил компенсацию за жилье из госбюджета.

Как сообщали Українські Новини, представитель Зеленского инициирует штрафы для "кнопкодавов" до 85 тыс. гривен.

Напомним, украинцы получат коммунальные платежки по новым правилам.