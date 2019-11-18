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18 ноября 2019, понедельник, 17:26 12
Верховная Рада и партии 2019-11-18T17:27:06+02:00
Українські Новини
"Слуга народа" Стефанчук арендует квартиру у тещи и получает компенсацию за жилье иногородним

"Слуга народа" Стефанчук арендует квартиру у тещи и получает компенсацию за жилье иногородним

Льготы, Компенсация, аренда жилья, Партия
Руслан Стефанчук
Руслан Стефанчук

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук из фракции "Слуга народа", чья зарплата второй месяц оказалась больше чем у Разумкова, арендовал квартиру у своей тещи и получает компенсацию из бюджета "за жилье иногородним". 

Об этом сообщается на сайте организации "Чесно".

Уточняется, что Стефанчук подал ежегодную декларацию за 2018 как заместитель директора государственной организации "Национальный офис интеллектуальной собственности". Из документа следует, что он проживает в квартире площадью 101,8 кв. м с 2012 года. Жилье принадлежит Татьяне Ситарук.

Такую же фамилию носила жена Стефанчука до свадьбы, свидетельствуют данные из соцсетей. По информации журналистов, Татьяна Ситарук является матерью жены первого заместителя спикера парламента.

В комментарии Стефанчук подтвердил, что до сих пор живет в этой квартире:

"В этом году я плачу арендную плату за это жилье. Ее арендодатель платит налоги в порядке, предусмотренном законодательством ...", - отметил он.

На вопрос о том, платит Стефанчук за аренду помещения матери жены, он ответил, что платит "арендодателю по договору - владельцу квартиры".

"Право выбрать квартиру для проживания, как и место проживания - это мое право как арендатора", - заявил Стефанчук.

Стефанчук среди 120 народных депутатов 9 созыва, кто получил компенсацию за жилье из госбюджета.

Как сообщали Українські Новини, представитель Зеленского инициирует штрафы для "кнопкодавов" до 85 тыс. гривен. 

Напомним, украинцы получат коммунальные платежки по новым правилам.

Больше новостей о: Льготы Компенсация аренда жилья Партия "Слуга народа" Руслан Стефанчук

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