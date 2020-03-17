Два экс-депутата получили на двоих больше миллиона гривен незаконной компенсации за жилье

Детективы Национального антикорруцпционного бюро сообщили бывшим депутатам Верховной Рады Андрею Левусу ("Народный фронт") и Александру Черненко ("Блок Петра Порошенко") о подозрении в незаконном получении компенсации за аренду жилья.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в НАБУ.

"Речь о Левусе и Черненко", — сказал он.

Им уже сообщено о подозрении по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, не называя фамилии экс-депутатов, они получили неправомерную выгоду для себя.

Один из подозреваемых — в виде права пользования гостиничным номером в ГП "Гостиничный комплекс "Киев", на что из бюджета, предусмотренного на обеспечение деятельности парламента, потрачено 543,9 тыс. гривен с декабря 2014 года по декабрь 2017.

Второй получил непосредственно компенсацию в виде денежных средств - в размере 542,78 тыс. гривен, которые перечисляли на его карточный счет в течение февраля 2016 - ноября 2018.

Следствие считает, что таким образом подозреваемые нанесли ущерб Управлению делами Аппарата Верховной Рады.

Как сообщали Українськi Новини, 163 депутата Верховной Рады получили компенсацию стоимости аренды жилья или найма гостиничного номера из государственного бюджета в 4-м квартале 2019 года.

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук из фракции "Слуга народа" арендовал квартиру у своей тещи и получает компенсацию из бюджета "за жилье иногородним".