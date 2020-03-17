подписаться на рассылку
26.9 27.9
29.1 30.9
˟
17 марта 2020, вторник, 10:27 3378
Верховная Рада и партии 2020-03-17T10:30:42+02:00
Українські Новини
Два экс-депутата получили на двоих больше миллиона гривен незаконной компенсации за жилье

Два экс-депутата получили на двоих больше миллиона гривен незаконной компенсации за жилье

Кира Молчанова
Компенсация, НАБУ, аренда жилья, Андрей Левус, Компенсация аренды жилья, Александр Черненко
НАБУ. Фото: НАБУ
НАБУ. Фото: НАБУ

Детективы Национального антикорруцпционного бюро сообщили бывшим депутатам Верховной Рады Андрею Левусу ("Народный фронт") и Александру Черненко ("Блок Петра Порошенко") о подозрении в незаконном получении компенсации за аренду жилья.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в НАБУ.

"Речь о Левусе и Черненко", — сказал он.

Им уже сообщено о подозрении по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, не называя фамилии экс-депутатов, они получили неправомерную выгоду для себя.

Один из подозреваемых — в виде права пользования гостиничным номером в ГП "Гостиничный комплекс "Киев", на что из бюджета, предусмотренного на обеспечение деятельности парламента, потрачено 543,9 тыс. гривен с декабря 2014 года по декабрь 2017.

Второй получил непосредственно компенсацию в виде денежных средств - в размере 542,78 тыс. гривен, которые перечисляли на его карточный счет в течение февраля 2016 - ноября 2018.

Следствие считает, что таким образом подозреваемые нанесли ущерб Управлению делами Аппарата Верховной Рады.

Как сообщали Українськi Новини, 163 депутата Верховной Рады получили компенсацию стоимости аренды жилья или найма гостиничного номера из государственного бюджета в 4-м квартале 2019 года.

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук из фракции "Слуга народа" арендовал квартиру у своей тещи и получает компенсацию из бюджета "за жилье иногородним".

Больше новостей о: Компенсация НАБУ аренда жилья Андрей Левус Компенсация аренды жилья Александр Черненко

Рада одобрила назначение генпрокурором Венедиктовой
За нарушение карантина грозит штраф 170 тыс. гривен и 8 лет тюрьмы: Рада приняла закон
Новости
В ИГИЛ для борьбы с коронавирусом посоветовали воздержаться от поездок к неверным и мыть руки 11:32
ГБР допросило Порошенко о назначении Гройсмана премьером 11:29
На Шри-Ланке застряли 105 украинцев и не могут улететь домой 11:18
До конца недели в Украину привезут 10 млн тестов на коронавирус 11:12
Друзья умершего фермера охраняют его могилу, чтобы рейдеры не уничтожили тело 11:11 Видео
больше новостей
Самолет с эвакуированными из Италии украинцами ожидают в Борисполе к 23.00 20:33
Коронавирус. Фото: Информатор
В 6 областях Украины зафиксировали подозрение на коронавирус 15:40 Инфографика
Медицинские маски. Фото: Юрий Бауман
Украинские супермаркеты взвинтили цены на медицинские маски: упаковки по 1200 гривен 13:08
Тест на коронавирус в Eurolab. Фото: facebook.com/violetta.lisina
16 000 гривен за проверку на коронавирус - в частные клиники Киева завезли экспресс-тесты 11:47
Решение закрыть метро принято, – Гончаренко 22:41
больше новостей
Тест на коронавирус в Eurolab. Фото: facebook.com/violetta.lisina
16 000 гривен за проверку на коронавирус - в частные клиники Киева завезли экспресс-тесты 11:47
Минздрав Франции назвал препараты, которые категорически нельзя пить при коронавирусе 16:44
Медицинские маски. Фото: Юрий Бауман
Украинские супермаркеты взвинтили цены на медицинские маски: упаковки по 1200 гривен 13:08
Зеленский. Скриншот видеообращения
Зеленский обратился к украинцам о временных мерах из-за карантина: полное обращение 17:43
Минздрав призвал закрыть все, кроме аптек и магазинов 20:31
больше новостей
Рада запретила штрафовать украинцев за просрочку уплаты коммуналки на время карантина
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok