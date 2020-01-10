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10 января 2020, пятница, 21:16 2009
Верховная Рада и партии 2020-01-10T21:23:04+02:00
Українські Новини
Самую большую компенсацию за аренду жилья получил  депутат от "Слуги народа"

Самую большую компенсацию за аренду жилья получил  депутат от "Слуги народа"

Ярина Вацяк
Депутаты, Жилье, Слуга народа, Компенсация аренды жилья

163 депутата Верховной Рады получили компенсацию стоимости аренды жилья или найма гостиничного номера из государственного бюджета в 4-м квартале 2019 года.

Об этом говорится в парламентской газете "Голос України", передают Українські новини.

Согласно приведенному в газете списку, компенсацией, в частности воспользовались члены фракции "Слуга народа" Вячеслав Медяник, Александр Ткаченко, Максим Бужанский, депутаты от "Европейской солидарности" Андрей Парубий, София Федына, Михаил Забродский и Яна Зинкевич и от депутатской группы "За будущее" Дмитрий Лубинец.

Согласно данным на сайте парламента, компенсация депутату за аренду жилья составляет от 17 до 81,2 тыс. гривен в месяц в 2019 году.

При этом наименьшую компенсацию в сумме 17 тыс. гривен получил 1 парламентарий - депутат от "Слуги народа" Михаил Крячко, а самую большу компенсацию в 81,2 тыс. гривен получили депутаты от "Слуги народа" Андрей Костин и Артем Дмитрук.

Также по 80,9 тыс. гривен получили депутат от "Слуги народа" Николай Кириченко и член депутатской группы "За будущее" Игорь Гузь.

80,6 тыс. гривен было компенсировано депутату от "Слуги народа" Эдуарду Прощуку.

Остальным парламентариям за аренду жилья компенсировано менее 80 тыс. гривен.

Как сообщали Українські Новини, НАБУ сообщило экс-депутату Рады Сольвару (БПП) о подозрении в незаконном получении 361 тыс. гривен компенсации за аренду жилья в Киеве.

Также Стефанчук вернул 40 тыс. гривен, выплаченные ему аппаратом Рады на аренду жилья.

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